Pierre Sage soulagé après sa première victoire en Premier League

Pierre Sage a enfin décroché sa première victoire en Premier League avec Crystal Palace hier soir. Vainqueurs à Fulham (1-0), les Eagles ont toutefois livré une prestation qui n’a pas totalement convaincu leur entraîneur français. Après deux défaites contre Everton (0-2) et Manchester City (1-4), Sage voulait surtout voir son équipe progresser dans le contenu. « On n’a pas joué comme on l’espérait. Je suis heureux, mais aussi déçu pour nos adversaires, parce qu’ils se sont procuré de nombreuses occasions… Je ne suis pas satisfait de la manière dont on a défendu, on a beaucoup de choses à améliorer. Mais la confiance générée par cette victoire peut nous aider pour la suite », a-t-il reconnu au micro de la BBC. Un discours prudent malgré les trois points, qui permettent à Palace de sortir de la zone rouge.

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Car si le résultat fait forcément du bien, la manière laisse encore quelques interrogations. Crystal Palace a subi les assauts de Fulham et reste sur une série de neuf rencontres de championnat avec au moins deux buts encaissés, en prenant en compte la fin de la saison dernière. La fragilité défensive ne date donc pas de l’arrivée de Sage, même si le technicien français sait qu’il devra rapidement corriger le tir.