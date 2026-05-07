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Matt O’Riley pisté par l’Atlético de Madrid

Par Maxime Barbaud
1 min.
Matt O'Riley en action avec l'OM. @Maxppp

Depuis son retour à Brighton, Matt O’Riley ne joue pas beaucoup. Il n’a participé qu’à 6 matchs sur 14 de Premier League, après avoir déjà connu un temps de jeu irrégulier durant ses six mois de prêt à l’OM en première partie de saison. Fabian Hurzeler, son entraîneur, ne compte pas beaucoup sur lui et la suite s’annonce compliquée. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2029, risque de se chercher une nouvelle porte de sortie cet été.

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Heureusement pour lui, sa cote est toujours importante sur le marché. D’après Sky Sports, le joueur de 25 ans intéresse l’Atlético de Madrid. Diego Simeone est fan de longue date puisque les Colchoneros avaient déjà proposé 23 M€ à l’hiver 2024, six mois avant que le Danois rejoigne finalement les Seagulls pour 30 M€. D’autres clubs espagnols et de Serie A risquent de se mêler au dossier.

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