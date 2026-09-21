«Mbappé n’a pas joué un match digne d’un joueur qui prétend mériter le Ballon d’Or» : un journaliste espagnol flingue Kylian Mbappé

Hier, le Real Madrid a été battu 2 à 1 par l’Atlético de Madrid dans le derby de la capitale espagnole. Très attendu, Kylian Mbappé (27 ans) n’a pas vraiment brillé, à l’image de son équipe. Après le match, le Français a reçu des critiques de la presse ibérique, qui n’a pas hésité à tacler le joueur qui postule au Ballon d’Or 2026. C’est le cas Fernando Palomo qui officie sur la Cadena SER.

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« Ce match est très décevant pour Vinicius. Mbappé n’a pas joué un match digne d’un joueur qui prétend constamment mériter le Ballon d’Or. Il a été un joueur ordinaire dans une rencontre qui requiert des joueurs de très haut niveau.» KM10 devra faire bien mieux, lui que certains accusent de n’être qu’un joueur de "petits matches".