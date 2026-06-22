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Coupe du Monde

France-Irak : la reprise du jeu encore reportée !

Par Aurélien Léger-Moëc
Lincoln Financial Field Philaldephie @Maxppp
France 3-0 Irak
winamax
1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Cela ne s’arrange pas du côté de Philadelphie. Alors que la reprise du jeu était programmée à 1h du matin, avec un échauffement prévu à 00h40, la FIFA a annoncé communiquer un nouvel horaire de reprise…à 1h.

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Le jeu n’aura donc pas repris à 1h, et c’est a priori 30 minutes de plus qu’il faudra attendre pour que les deux équipes pénètrent à nouveau sur la pelouse. Le ciel s’assombrit à nouveau au-dessus du stade de Philadelphie…

Pub. le - MAJ le
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