Championship : un joueur de Cardiff attrape un jeune supporter à la gorge en plein match

Scène totalement surréaliste ce samedi en Championship lors de la rencontre entre Portsmouth et Cardiff. Alors que les Gallois étaient menés 2-0 à la 70e minute, le milieu défensif Krystian Bielik a perdu son sang-froid au moment de récupérer un ballon pour effectuer une remise en touche. Agacé par un jeune supporter de Portsmouth qui tardait à lui rendre le ballon, le Polonais de 28 ans l’a saisi au niveau de la gorge dans les tribunes. Le spectateur s’est alors relevé et a répliqué en touchant le joueur au visage.

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La rencontre a été interrompue quelques minutes, le temps pour l’arbitre d’échanger avec les deux entraîneurs et les capitaines. Le jeune supporter a finalement été expulsé du stade, tandis que Bielik n’a reçu ni carton, ni avertissement pour son geste. Après la rencontre, l’entraîneur de Cardiff, Brian Barry-Murphy, a estimé que le corps arbitral avait « géré l’incident de manière impeccable », tout en dénonçant les comportements auxquels les joueurs peuvent être confrontés. Cependant, la Fédération anglaise pourrait se saisir de l’incident et sanctionner l’ancien joueur d’Arsenal.