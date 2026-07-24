AC Milan : Rafael Leão a enfin trouvé preneur

Jusque-là, le mercato de Rafael Leão ressemblait à une morne plaine. Malgré son statut et son CV, l’ailier de 27 ans ne trouvait personne à convaincre pour la suite de sa carrière. De quoi étonner tout de même. L’AC Milan espérait tirer de sa vente entre 60 et 70 M€, selon les performances du joueur à la Coupe du Monde (titulaire à une seule reprise, il a cumulé 1 but et 1 passe en 5 rencontres). Les plus grands clubs ont tout de même été annoncés pour lui.

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Le FC Barcelone, Manchester United, Tottenham ou encore plusieurs formations saoudiennes ont tous pris des renseignements sans jamais aller plus loin. Le joueur et son club ont pris la réalité des choses en pleine face. Il n’y a pas grand monde pour le faire venir, lui dont le contrat chez les Rossoneri se termine en 2028, si ce n’est des formations en Turquie. Les Milanais comptaient bien se servir de son transfert pour renouveler leur effectif et entamer un nouveau cycle.

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Une offre énorme de Fenerbahçe

À en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, c’est bien vers la Turquie qu’il faut se pencher. À défaut d’un grand club européen, Rafael Leão va sans doute devoir se contenter de ça, et encore. Il doit tout de même être plutôt regardant sur la proposition de Fenerbahçe, qui lui propose un énorme salaire à 8 M€ par an, assorti de diverses primes juteuses. Il toucherait 1,5 M€ après 20 matchs disputés, 1,5 M€ supplémentaire s’il marque 15 buts, et encore 1 M€ en cas de victoire en championnat.

Forcément, il y a de quoi être séduit, surtout pour un contrat de 5 ans. Il faudra s’entendre avec l’AC Milan aussi. Ça ne devrait pas être un problème. Selon le quotidien aux pages roses, le club stambouliote est prêt à proposer 50 M€ pour ce transfert. Après Greenwood (40 M€), Muriqi (18 M€) et Aké (9 M€), la folie dépensière du Fener n’est visiblement pas terminée. Les Lombards pourront eux passer à l’attaque, et notamment faire venir le tout jeune Konstantinos Karetsas (18 ans) que Genk est prêt à laisser partir pour 40 M€.