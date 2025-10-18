L2 : Montpellier se relance à Dunkerque, le Red Star plombe Laval

Battu il y a deux semaines à Saint-Étienne dans ce duel entre anciens pensionnaires de Ligue 1, Monptellier a réussi à se relancer ce samedi à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. En déplacement à Dunkerque, les hommes de Zoumana Camara ont fini par être récompensés par un joli but d’Alexandre Mendy sur une magnifique inspiration d’Orakpo (82e). Les Maritimes ont eu des opportunités dans cette confrontation, notamment sur la fin mais ont fini par s’incliner 1-0. Le MHSC remonte à la 7e place, 4 points et 4 rangs devant son adversaire du jour.

Dans le même temps, le Red Star confirme son très bon début de saison en allant arracher un précieux succès sur la pelouse de Laval 1-0. Tout s’est joué sur la confiance du moment. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Damien Durand au bout d’un contre éclair, et du temps additionnel (90e+4). Forts de ce nouveau succès, les Audoniens confirment leur 4e place à trois longueurs seulement du leader troyen. Pour les Mayennais en revanche, il commence à y avoir urgence. Avec une seule victoire au compteur depuis le début de saison et 8 petits points, ils occupent une dangereuse 17e place.