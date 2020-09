Jesé s'active pour quitter le PSG

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2016 contre 25 M€, Jesé Rodriguez (27 ans) est sans doute le plus mauvais investissement de l’ère QSI. Prêté à Las Palmas six mois à peine après son arrivée en France, l’Espagnol n’a fait qu’enchaîner les prêts (Stoke City, Betis, Sporting CP). Et à chaque fois, les clubs qui l’ont accueilli n’ont jamais manifesté une envie débordante pour le conserver. Bien en contraire.

Cet été, une fois son prêt au SCP terminé, l’ancien Merengue n’a pas été convié par le PSG à la reprise. « Ce dont j’ai besoin c’est d’un endroit où je peux jouer 30 matches par saison. Le PSG sait que j’ai travaillé pour revenir en forme, que j’ai été professionnel, mais ils ne m’ont pas laissé ma chance. Maintenant j’ai un contrat avec le PSG, je suis à sa disposition », déclarait-il le 26 juillet dernier.

Obligé de s’entraîner seul, Jesé a finalement fait son retour dans la capitale juste avant la reprise de la Ligue 1. Il a même profité des nombreuses absences parisiennes pour le match à Lens pour être dans le groupe et jouer le dernier quart d’heure du match (0-1). Une entrée en jeu qualifiée par beaucoup de pathétique, tant le joueur est apparu en surpoids et incapable d’être au niveau.

Jesé a des touches, mais...

Lié au PSG jusqu’en 2021, le natif de Las Palmas n’est cependant toujours pas parti, à six jours de la fin du mercato. Va-t-il devoir rester dans la capitale et patienter jusqu’au prochain mercato ? Selon Deportes Cuatro, le joueur et son entourage s’activent pour trouver une solution. Le PSG espérait une vente avant la fin du contrat de Jesé, mais personne ne veut payer le poindre centime.

Le média espagnol indique que l’attaquant cherche à négocier la rupture de son contrat avec les Rouge-et-Bleu et qu’un tel scénario pourrait être réalisable à condition de trouver un accord financier convenant aux deux parties. Et s’il parvient à quitter Paris libre de tout contrat, Jesé dispose de touches en MLS ainsi qu’en Arabie Saoudite. En Espagne, le salaire du joueur reste un frein majeur, mais Valladolid garderait un oeil sur l’ancien du Real Madrid.