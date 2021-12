Formation marseillaise : le social avant tout

Depuis quelques semaines, l'Olympique de Marseille enchaîne les annonces et les partenariats avec les clubs amateurs locaux. Le but ? Récupérer les jeunes éléments de Marseille afin de pouvoir les former et ainsi qu'ils ne vont pas faire leurs classes ailleurs (Montpellier, Monaco, Nice). Pourtant, l'OM n'a jamais vraiment formé d'éléments capables d'évoluer avec l'équipe une, exceptions faites ces dernières années pour Maxime Lopez et Boubacar Kamara.

La suite après cette publicité

Mais, vu la tournure que prend le football et que les sommes dépensées par les clubs en frais de transferts ne cessent d'augmenter, il serait relativement stupide de ne pas chercher à former les futures stars de demain. L'OM l'a compris, tard certes, mais l'a compris tout de même. Foot Mercato est parti à la rencontre des certains clubs et de certains éducateurs pour essayer de comprendre comment fonctionnait la préformation des jeunes pousses de la Cité Phocéenne. Car la spécialité marseillaise, c'est que c'est une ville très étendue avec une forte identité de quartier. Chaque village à son clocher, à Marseille, chaque village à son club de football.

Un bassin de population gigantesque

Tout d'abord, dans une ville géographiquement et socialement coupée en deux entre le sud et le nord, on s'est intéressé aux spécialités locales. « Il y a un potentiel énorme, mais pas assez exploité. Ce territoire est un pourvoyeur de footballeur de talents exceptionnels », commence par nous expliquer Azir, plus connu sur Twitter sous le nom de Carter Chnine.

Un bassin de population très grand (868 277 habitants), le second derrière Paris, c'est en partie ce qui explique la qualité selon Serge Obré, le directeur sportif du Burel (13e arrondissement) : « mon expérience est réduite au milieu marseillais. La région marseillaise, après la région parisienne, est la région avec le plus fort potentiel sur la France. Je pense qu'indiscutablement, le tissu migratoire joue. On a beaucoup de jeunes venus d'Afrique, du Maghreb, on a beaucoup de joueurs de rue, de cité, de quartier. Nous avons des joueurs qui sont plus aguerris au football que certains dans d'autres villes, qui n'ont pas accès au football de parking, de goudron, comme on a dans certains quartiers. Cela aide au développement ».

Justement, ce football de parking, de rue, pourrait être l'exemple du FC Malpassé où a officié en tant qu'éducateur Azir, il y a quelque temps. Mais ce qui ressort le plus c'est surtout l'aspect social des clubs, dans une ville qui compte plus de 200 000 pauvres (deuxième derrière Paris). « Malpassé, ce sont trois-quatre jeunes qui font ça plus pour une aide sociale qu'un plan sportif au départ. C'est ça qui ressort, cette entre-aide. Les éducateurs sont vraiment là pour les gamins », détaille le directeur technique du club José Sunda.

Les éducateurs sont plus formés et ont un plus grand rôle que coach

Benjamin Bruchet, lui, est éducateur au CA Gombertois, dans le 13e arrondissement. S'il entraîne bien une équipe, il voit son rôle bien plus grand et plus profond que celui-là : « ma première mission va être de créer un groupe avec des niveaux différents, des attentes différentes, d'horizons différents. Il y a une volonté de connaître les individus. Il faut leur parler, mais aussi savoir les écouter. Ils ne sont pas là pour apprendre bêtement, il y a une dynamique de relation entre eux et moi. Par exemple, les petits que j'ai, ils n'ont pas vraiment accès au football à la télévision, mais ils ont tous regardé l'attaque des titans, donc je l'ai regardé aussi. J'avais des discussions avec eux sur ce sujet, ça me permet de leur montrer que je les écoute, cela facilite la réception de ma parole et leur permet de me parler librement. Le but c'est qu'ils savent qu'ils peuvent me parler. Par exemple lorsque ça se passe mal au collège, quand il a fait des bêtises, a eu une mauvaise note ou même à un souci de santé et que ça va jouer sur la qualité des séances qu'il va faire, ça nous permet de le comprendre. On ne cimente pas un groupe sur des aspects de jeu à cet âge. Soit on leur propose la victoire soit on leur propose des valeurs. On va donc passer notre temps à nouer ces relations ».

Mais, n'est-ce pas là le cas dans la plupart des endroits ? Si, probablement. Mais cela est plus fort qu'ailleurs. Dans une ville qui respire le football à chaque coin de rue et à chaque instant. Les jeunes, on l'a tous été, ont parfois du mal à parler à leur parent et le témoignage Benjamin Bruchet à ce sujet est éclairant. Aujourd'hui, il ne semble plus y avoir de place pour le coach qu'on craint. Ceux que FM a contacté sont tous conscients du rôle d'éducateur et tous sont là pour faire progresser leurs éléments autant sur le pré qu'en dehors. Mais les tentations et les rêves restent grands.

«Le seul endroit où le petit Comorien du 3e va rencontre le fils d'un PDG»

Le ballon reste donc aussi un fol espoir d'ascension financière et sociale et si 99% des jeunes n'arrivent pas à percer pro, le travail titanesque des éducateurs sert quand même. « Croyez-moi, on en laisse 99% sur le côté. Sur ceux-là, j'espère qu'ils réussiront leurs vies d'homme, c'est ce qu'on souhaite avant tout. Sur les 1%, on ne tire rien du tout. Hormis le petit Maxime Lopez, qui se souvient qu'il est né au Burel. Personne ne s'est soucié de savoir si on survivait. Maxime nous aide. En revanche sur les 99%, ce sont les gens qui vont faire leur vie professionnelle, familiale et qui nous enverront peut-être leurs enfants. On a forcément un retour affectif parce que nous avons été un maillon de la chaîne de leur réussite* », commence par développer Serge Obré, avant de poursuivre.

« D'autres vont se perdre aussi dans les méandres sociaux, d'autres qui meurent parce qu'ils ont pris des chemins encore plus escarpés. La plus belle récompense, c'est quand vous êtes dans la rue, vous êtes interpellé par un homme qui fait 1,90m, 90kg, qui est barbu, qui a trente ou quarante ans et qui me dit :" tu te souviens de moi ? Non ? Tu m'as eu quand j'avais douze ans", tout de suite, cette barbe, ces kilos en trop et cette taille, il redevient un petit garçon que j'ai connu. La récompense est là quand on me dit qu'on a contribué à ce qu'il est devenu : un homme rangé des voitures, qui travaille, qui est marié. Cela c'est la plus belle des récompenses. Le rôle social, il l'emporte sur tout, même s'il faut, pour un club qui prône l'élite, des gamins qui se montrent sous nos couleurs. En tant qu'éducateur, c'est l'essentiel. Si vous perdez ça de vue, vous perdez tout et votre club s'effiloche. Le soutien et la considération, c'est ce qu'on offre. La considération autre d'être le petit Comorien, qui traîne dans son quartier s'il a des talents de footballeur encore plus puisqu'il est reconnu pour ça. C'est la magie du football, à six ou sept ans vous allez lier une amitié avec le fils du PDG vous qui êtes, peut-être, le petit Comorien du 3e arrondissement. La vie n'était pas faite pour que vous vous rencontriez, il n'y a que la vie associative et le football pour cela. Moi-même, j'ai fait des rencontres qui ont orienté le sens de ma vie grâce au football. J'ai rencontré des gens de tout niveau intellectuel qui ont fait en partie l'homme que je suis. Le foot, ça brasse toutes les classes sociales. C'est plus probable dans le football que dans l'équitation ou dans le golf. Cela forme une merveilleuse mosaïque et dans Marseille encore plus qu'ailleurs. Il y a quelques années, quand se sont créés davantage de clubs de cités, j'avais peur de cela. J'avais peur qu'ils se renferment sur eux-mêmes, qu'ils fassent des équipes de gamins du bâtiment A, du bâtiment H, avec cela, il n'y avait aucune ouverture sur le monde. Cela ne leur aurait pas permis de rencontre l'autre. Cette rencontre, c'est l'essentiel. C'est avec l'autre qu'on existe. Fort heureusement, pour beaucoup, ils ont réussi à balayer cette image de club de cité pour être un club dans la cité. On brasse large, on peut accueillir tout le monde. Cela a été le cas de Malpassé, comme Airbel. Ils ont su faire ce brassage large qui les a menés où ils sont », conclut-il sur le sujet.

Le club reste le lieu de plus grande mixité

Car, et c'est aussi une spécialité de la ville, Marseille est très inégalitaire. Les gens ont de moins en moins de possibilités de se rencontrer. Les clubs restent peut-être les derniers endroits de la ville où la mixité des extrêmes peut avoir lieu. Pour autant, les clubs peuvent trouver des difficultés telles que le fait qu'ils ne soient pas propriétaires de leur stade, que c'est compliqué d'avoir des salles de convivialité pour accueillir du monde ou encore avoir des locaux adaptés.

Azir et José Sunda, qui ont donc fréquenté le même club, évoquent jusqu'à des discussions avec les parents, qui venaient parler des problèmes scolaires de leur enfant et qu'un plan était mis en place pour que ça s'améliore. Ce rôle de coéducation est la clé de voûte d'un début de vie réussie. Alors, tout est rose ? Non pas forcément. D'ailleurs, le Covid n'a rien arrangé.

Le Covid a abattu tout le monde

« J'ai souffert sur le fait que le Covid a mis à l'écart pas mal de petits qui étaient régulés par les entraînements, trois fois par semaine, et par le match. Quand cela est arrivé, avec l'arrêt des compétitions, ces gamins-là, qui étaient tenus par le rythme de vie et le football, ont eu d'autres tentations et cela les a amenés à franchir la ligne rouge. On en a perdu quelques-uns qui se sont retrouvés guetteurs ou aux Baumettes, parce qu'il a fait une bêtise due à l'inactivité. Cela a été dommageable », explique Serge Obré avant d'être rejoint par José Sunda.

« Il y en a qui, à la reprise, n'étaient plus là. Il y a une rupture. Certains ont même arrêté après. C'est identique que les problèmes rencontrés lors de la scolarité. Sur le plan social, on trouve un équilibre. Cela joue, le fait d’avoir deux entraînements, de sortir de chez soi, de voir des collègues, mais il y a eu une fracture. On ne le voit pas encore, mais on le verra dans les années à venir », précise le dirigeant de Malpassé.

Château-Gombert, le contre-exemple

Dans une ville fracturée socialement et financièrement, certains essayent de rassembler encore plus que cela. C'est le cas de Benoit Dalest, le directeur de l'école de football de Château-Gombert (13e arrondissement), dont le fonctionnement et l'organisation sont salués par Azir et qui vient de fêter son centenaire : « vous voyez, maintenant, il y a plusieurs niches à Château. Le club de cyclisme est de son côté, le club de foot aussi. Souvent, on vient me voir en disant que c'était mieux avant. Mais, mon idée, c'est de rassembler tout le monde. Que le cyclisme et le foot ne soient plus séparés. Je demande aussi aux anciens de venir. Pas forcément pour entraîner les petits, mais pour partager leur vécu et enseigner les valeurs du club. C'est le plus important qu'on reconnaisse aussi notre identité ». Le CA Gombertois fait aussi figure d'OVNI. Peu de détection au départ, un club très ouvert aux débutants de tous âges avec une nouvelle méthodologie inclusive et une bonne dose de FUNiño (programme pour développer le potentiel inné des footballeurs entre 8 et 11 ans permettant aux enfants de devenir protagoniste de leur jeu).

Pour autant, à chaque témoignage on ressent une petite rancoeur, vraiment légère. À Marseille, entre les clubs, il n'y a pas synergie. Certains piquent des jeunes joueurs à d'autres clubs sans forcément les prévenir, d'autres évoquent des rivalités voire de l'animosité entre certains. Mais c'est très loin d'être les seules difficultés qui ressortent.

Le jeu des clubs et des agents

En effet, tous ont eu un mot pour les agents. « C'est inquiétant de venir parler d'un petit onze ans, on ne sait pas s'il ne va pas arrêter le foot. C'est le fléau du foot du moment. La solution, je n'en vois pas, pourtant on en parle. Quelle mesure prendre ? C'est dur. Ça casse les ambiances dans les clubs », avance José Sunda.

Serge Obré est dans la même idée, mais plus par rapport aux clubs pros et à la mentalité que cela créer : « ils y sont tous quasiment dans cette optique (d'être pros, ndlr). Dès onze, douze ou treize ans, ils ont des contacts avec des clubs professionnels. Il suffit qu'il y ait un club qui se soit intéressé à eux pour que les familles soient dans cette optique-là. Les déceptions n'en sont que plus grandes. Cela arrive qu'ils soient contactés puis les clubs disent qu'ils verront à douze ans et là ça fonctionne encore. Mais on passe au foot à onze et là, le gamin ne met plus un pied devant l'autre. C'est un choc psychologique et il est encore plus grand pour la famille. Parce que ça a été beaucoup d'espoirs, de sacrifices », c'est alors que les éducateurs ont encore un plus grand rôle à jouer.

Le bon chemin

Évidemment les performances sont importantes, mais maintenant, l'OM commence à venir chercher des jeunes sur son territoire, les éducateurs ont été plutôt bien formés, ce qui fait la réussite des clubs locaux. On peut dire que la ville est sur la bonne voie en ce qui concerne l'apprentissage du football dès le plus jeune âge. Toutefois, il faudra rester vigilant.

Gérer les déceptions est presque devenue une seconde nature, mais c'est celle de ces héros de l'ombre, que personne, ou presque ne remerciera. Aujourd'hui, le football à Marseille est une religion et cela le restera. Mais dans les difficultés que connaît la France, d'un point de vue social, Marseille est peut-être la plus représentative et ses clubs restent le dernier endroit ou on peut encore rêver d'être pro, ou simplement de réussir sa vie d'homme.