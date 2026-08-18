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La Juventus s’offre Guglielmo Vicario

Par Kevin Massampu
1 min.
Guglielmo Vicario @Maxppp

La Juventus a enfin trouvé son nouveau gardien. Après avoir tenté de faire venir Emiliano Martínez, puis Zion Suzuki, le club turinois a finalement enrôlé Guglielmo Vicario, en provenance de Tottenham, ce mardi après-midi. L’international italien (5 sélections), âgé de 29 ans, quitte les Spurs après trois saisons à Londres dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 10 millions d’euros, bonus compris.

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« La Juventus annonce avoir conclu un accord avec Tottenham en vue de l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits sur les prestations sportives de Guglielmo Vicario. L’accord prévoit également la possibilité pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits sur les prestations sportives du joueur. La contrepartie convenue pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à huit millions d’euros. Elle pourra être augmentée, au cours de la durée du contrat, d’un montant ne dépassant pas deux millions d’euros, en cas de réalisation de certains objectifs », a indiqué la Vieille Dame dans son communiqué. Avec son arrivée, Michele Di Gregorio pourrait être poussé vers la sortie, lui qui est ciblé par l’OM.

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