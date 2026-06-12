Borussia Dortmund : personne ne regrette le départ annoncé de Julien Duranville à l’OL…

L’annonce a surpris tout le monde. Hier soir, la presse allemande annonçait que l’Olympique Lyonnais finalisait avec le Borussia Dortmund l’arrivée du jeune Julien Duranville. Âgé de 20 ans, l’ailier belge viendrait remplacer Afonso Moreira, en partance pour le Bayer Leverkusen. Le montant de l’opération s’élèverait à 8,5 M€, bonus inclus. Le Ruhr Nachrichten ajoute enfin que les Marsupiaux vont tenter d’inclure une clause leur permettant de toucher 20% sur une éventuelle revente. Sur le papier, une grande partie des observateurs du club rhodanien a une nouvelle fois salué le travail de l’ombre menée par le patron du recrutement lyonnais, Matthieu Louis-Jean.

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Le BVB a rapidement sauté sur l’occasion

L’OL ne dispose pas de gros moyens pour se renforcer, mais les Gones sont bien partis pour remplacer immédiatement un joueur sur le départ, par un jeune talent qui fut considéré comme l’une des pépites en devenir du BVB, à un tarif raisonnable. Mais en Allemagne, le départ annoncé de Duranville n’attriste pas vraiment les amoureux du Borussia. Arrivé dans la Ruhr en 2023 en provenance d’Anderlecht pour 8,5 M€, Duranville n’affiche pas des statistiques exceptionnelles (1 but, 1 passe décisive en 27 matches). Difficile toutefois de lui taper dessus en raison de son jeune âge. Mais pour le média Der Westen, le départ du Belge est « une aubaine pour le BVB ».

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«Le Borussia Dortmund nourrissait sans doute des attentes plus élevées envers Julien Duranville lors de son recrutement. Les Jaune et Noir ont déboursé plus de huit millions d’euros pour le jeune homme alors âgé de 16 ans. Cet investissement ne s’est toujours pas révélé payant. Duranville n’a pas réussi à s’imposer au Borussia Dortmund, les blessures freinant régulièrement sa progression. Un prêt à Bâle lors de la seconde moitié de la saison dernière était censé remédier à la situation, mais même cette tentative n’a pas été pleinement concluante. L’arrivée imminente de liquidités en provenance de Lyon va jouer en faveur du BVB. Cela pourrait ouvrir une ou deux nouvelles opportunités en matière de recrutement», peut-on lire dans le média.

«Duranville est un joueur de cirque»

Même constat en Suisse, après son prêt au FC Bâle (2 buts, 1 passe décisive en 17 rencontres). «Tout était réuni pour qu’il puisse s’imposer. Si Benie Traoré était un titulaire indiscutable sur l’aile gauche, Duranville, lui, bénéficiait d’une faible concurrence à droite dans les formations en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 du FC Bâle. C’était son poste de prédilection», écrit Spox. Mais ça n’a pas fonctionné. « Duranville est un joueur de cirque, un joueur qui ne brille que par beau temps. Il est toujours là où il ne se passe rien », a écrit le consultant Erni Maissen dans les colonnes du média suisse Nau. Un constat un peu très fort pour d’autres. « Duranville a bénéficié de temps de jeu, mais n’a pas vraiment accompli grand-chose. Ses prestations étaient toujours correctes. En termes de potentiel et de talent, il est indéniablement exceptionnel. Cela se voyait immédiatement. Il n’a pas vraiment sa place dans ce championnat et devrait jouer à un niveau supérieur. On sentait qu’il en était conscient et qu’il n’était pas vraiment passionné par son rôle à Bâle. Il manquait souvent de détermination dans ses actions », a toutefois tempéré Linus Schauffert, rédacteur en chef Basler Zeitung.

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La Ligue 1 conviendra-t-elle davantage à Duranville ? L’avenir nous le dira. Une chose est sûre : le BVB avait rapidement décidé de se séparer de Duranville en cas d’offre satisfaisante. Car le malaise entre le joueur et le club allemand remonte à plusieurs mois. «Il est difficile pour lui d’être sélectionné. Au BVB, il y a d’excellents joueurs, dont lui. Mais les autres sont meilleurs», déclarait le coach du BVB, Niko Kovac en décembre dernier. Des propos qui avaient scellé l’avenir du Belge. Sky Allemagne indiquait que les Marsupiaux étaient déjà disposés à le prêter dès l’hiver dernier, et le FC Bâle en a donc profité. Jeune joueur de talent, Julien Duranville n’a visiblement pas encore trouvé l’endroit idéal pour éclore. L’OL et Paulo Fonseca sauront-ils trouver la formule magique ?