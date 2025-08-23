Manchester City : Rayan Aït-Nouri sort sur blessure
Ce samedi, Manchester City affronte Tottenham pour son premier match à domicile de la saison de Premier League. Une rencontre importante pour les Cityzens qui aspirent à être champions en fin de saison. Pour ce faire, Pep Guardiola a sorti l’artillerie lourde et a décidé d’aligner de nombreuses recrues estivales comme Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reihnders et Rayan Cherki.
Malheureusement pour le premier, le match s’est interrompu plus rapidement. Brillant la semaine passée face à Wolverhampton, son ancien club, Aït-Nouri a été touché à la cheville au quart d’heure de jeu. Un coup du sort pour l’international algérien qui, après être resté sur le terrain quelques minutes, a finalement été remplacé par Nathan Aké. Le défenseur gauche de 24 ans devrait donc rater le rassemblement des Fennecs en septembre.
