Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Barça : des nouvelles du blessé Joan Garcia

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Joan Garcia @Maxppp

Petite frayeur pour le Barça. Malgré la lourde victoire de leur équipe 7-2 face au Racing de Santander, les supporters catalans ont vu Joan Garcia être remplacé à la pause, la faute à une possible blessure juste avant que l’arbitre ne siffle la mi-temps. Le gardien avait effectivement glissé sur une zone non couverte de pelouse du stade.

La suite après cette publicité

Mais comme l’indique Sport, il ne devrait pas y avoir matière à s’inquiéter. Joan Garcia a ainsi été remplacé par précaution, plus qu’en raison d’une blessure. Il a senti une petite gêne musculaire et le staff a décidé de ne prendre aucun risque avec lui. Des tests plus approfondis devraient être réalisés demain mais la blessure grave semble écartée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Joan García

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Joan García Joan García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier