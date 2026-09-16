Barça : des nouvelles du blessé Joan Garcia

Petite frayeur pour le Barça. Malgré la lourde victoire de leur équipe 7-2 face au Racing de Santander, les supporters catalans ont vu Joan Garcia être remplacé à la pause, la faute à une possible blessure juste avant que l’arbitre ne siffle la mi-temps. Le gardien avait effectivement glissé sur une zone non couverte de pelouse du stade.

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Mais comme l’indique Sport, il ne devrait pas y avoir matière à s’inquiéter. Joan Garcia a ainsi été remplacé par précaution, plus qu’en raison d’une blessure. Il a senti une petite gêne musculaire et le staff a décidé de ne prendre aucun risque avec lui. Des tests plus approfondis devraient être réalisés demain mais la blessure grave semble écartée.