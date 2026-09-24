Le Real Madrid publie une vidéo contre le journaliste Juanma Castaño

Le Real Madrid ne compte pas lâcher le journaliste de la Cadena COPE, Juanma Castaño. Pour rappel, ce dernier avait présenté publiquement ses excuses au club merengue après avoir qualifié la chaîne officielle du club Real Madrid TV de « journal Gara de l’ultraflorentinisme ». Une attaque qui avait provoqué la colère de la Casa Blanca car Gara était un journal historiquement lié à l’organisation terroriste ETA.

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Depuis, le Real Madrid a publié un communiqué pour menacer Castaño de poursuites judiciaires. En attendant, le club de Florentino Pérez a publié sur son compte X une vidéo à charge d’un peu plus de trois minutes dans laquelle il a répertorié toutes les critiques émises par Juanma Castaño. Après l’arbitrage, le Real Madrid a trouvé une nouvelle cible.