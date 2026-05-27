Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 joueurs des Pays-Bas, avec le retour de Memphis Depay

Les pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 ont jusqu’au 1er juin pour livrer à la FIFA leur liste de joueurs retenus. Cela se rapproche grandement et c’était au tour des Pays-Bas ce mercredi d’officialiser son choix, par la voix de son sélectionneur Ronald Koeman. Assez conservateur, l’ancien défenseur a ainsi fait confiance à plusieurs grognards, dont Memphis Depay, qui n’a pourtant joué que 20 minutes avec les Corinthians au Brésil depuis fin mars.

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Ronald Koeman avait initialement inclus 40 joueurs dans sa liste provisoire pour la Coupe du Monde. Memphis Depay est notamment accompagné en attaque par Cody Gakpo et Brian Brobbey, qui s’est bien relancé du côté de Sunderland cette saison. Koeman a aussi pioché du côté de Brighton, avec le gardien Verbruggen, le défenseur Van Hecke et le milieu Wieffer.

Les deux frères Timber sont là

Le souci principal de Koeman, dans la constitution de sa liste, concernait les joueurs blessés, puisque beaucoup d’internationaux ont rencontré des problèmes récemment, comme De Vrij ou Timber (le défenseur d’Arsenal). D’autres avaient déjà perdu leur ticket pour le Mondial, comme Xavi Simons, Jerdy Schouten, ou encore Matthijs de Ligt, en raison de blessures. Koeman a aussi profité de la fin de saison dans différents championnats pour inviter certains joueurs à des séances d’entraînement à huis clos pour trancher sur certains cas.

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Quelques surprises sont à noter, avec l’absence de Jeremy Frimpong, le joueur de Liverpool, et Kees Smit, annoncé comme probable partant au Mondial, ou la présence de Weghorst, âgé de 33 ans et auteur d’une saison médiocre à l’Ajax. Marten de Roon fait son retour, grâce aux diverses absences. A noter aussi la sélection du joueur de l’OM Quinten Timber, qui accompagnera donc son frère Jurrien à la Coupe du Monde.

La liste des 26 joueurs des Pays-Bas

Gardiens : Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Brentford), Robin Roefs (Sunderland)

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Défenseurs : Denzel Dumfries (Inter Milan), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton), Virgil van Dijk (Liverpool), Micky van de Ven (Tottenham), Nathan Aké (Manchester City), Jorrel Hato (Chelsea)

Milieux de terrain : Mats Wieffer (Brighton), Ryan Gravenberch (Liverpool), Quinten Timber (OM), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Justin Kluivert (Bournemouth), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Guus Til (PSV Eindhoven), Marten de Roon (Atalanta)

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Attaquants : Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Brian Brobbey (Sunderland), Wout Weghorst (Ajax), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray)