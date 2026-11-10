Équipe de France : Saël Kumbedi évoque son bizutage

Vraie surprise de la liste de Zinedine Zidane en équipe de France pour le rassemblement de novembre, Saël Kumbedi (21 ans) va tenter de montrer qu’il peut être une option pour les Bleus. Interrogé par Téléfoot, il est revenu sur un moment charnière des petits nouveaux sous le maillot tricolore, le fameux bizutage.

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«J’ai l’habitude des bizutages, car en Espoirs c’est moi qui m’occupe de prendre les nouveaux pour les faire chanter. Aujourd’hui c’est à mon tour» a-t-il confié avant d’être évasif sur la musique qu’il allait choisir : «je ne sais pas encore, je vais réfléchir, je verrais bien. »