Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

Équipe de France : Saël Kumbedi évoque son bizutage

Par Aurélien Macedo
1 min.
Italie France

Vraie surprise de la liste de Zinedine Zidane en équipe de France pour le rassemblement de novembre, Saël Kumbedi (21 ans) va tenter de montrer qu’il peut être une option pour les Bleus. Interrogé par Téléfoot, il est revenu sur un moment charnière des petits nouveaux sous le maillot tricolore, le fameux bizutage.

La suite après cette publicité
Téléfoot
🎤 Kumbedi évoque déjà son bizutage chez les Bleus !

Et vous, que chanteriez-vous si vous étiez sélectionné en équipe de France ? 😂
Voir sur X

«J’ai l’habitude des bizutages, car en Espoirs c’est moi qui m’occupe de prendre les nouveaux pour les faire chanter. Aujourd’hui c’est à mon tour» a-t-il confié avant d’être évasif sur la musique qu’il allait choisir : «je ne sais pas encore, je vais réfléchir, je verrais bien. »

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Saël Kumbedi

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Saël Kumbedi Saël Kumbedi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier