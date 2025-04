Le Real Madrid prépare déjà sa révolution estivale

C’est un échec qui fait mal, mais un échec qui était prévisible. Si la façon dont le Real Madrid a pris la porte a fait mal, impuissant face à un grand Arsenal, l’élimination n’a pas surpris tant de monde que ça en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, de nombreux observateurs et fans merengues prédisaient déjà une fin de saison compliquée pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, le jeu proposé par les Madrilènes est effectivement très moyen, tout comme l’effectif semble déséquilibré, créant de nombreuses lacunes, avec un milieu de terrain qui manque de créativité, un trio offensif qui ne s’entend pas et une défense trop friable.

Une révolution est donc nécessaire et attendue pour cet été. A commencer par le banc de touche, alors que les heures de Carlo Ancelotti à Madrid sont comptées. Tout indique que Xabi Alonso sera le prochain entraîneur madrilène s’il parvient à se libérer de son contrat avec le Bayer Leverkusen, alors que l’alternative Jürgen Klopp prend aussi de l’ampleur ces dernières heures. Mais c’est surtout dans l’effectif qu’il va y avoir un grand ménage.

Du changement dans l’effectif

Des départs sont ainsi à prévoir, à l’image de Luka Modric, qui ne devrait pas être prolongé, tout comme Lucas Vazquez. Deux joueurs qui font partie des meubles à Madrid et qui vont devoir se trouver un nouveau point de chute. Certains joueurs qui ont déçu cette saison, comme David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et même Aurelien Tchouameni, pourraient aussi être vendus en cas de bonnes propositions. Des offres arriveront également pour des joueurs comme Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Antonio Rüdiger, en provenance d’Arabie saoudite notamment. Ce qui est sûr, aux yeux de la presse du moins, c’est qu’il y a besoin de se séparer de bon nombre de joueurs pour entamer une nouvelle ère.

Au niveau des arrivées, le Real Madrid a déjà sécurisé la signature de Trent Alexander-Arnold, qui débarquera gratuitement après la fin de son contrat avec Liverpool. Derrière, des renforts sont réclamés à tous les postes pratiquement, avec Dean Huijsen (Bournemouth) et William Saliba (Arsenal) comme pistes les plus intéressantes pour la défense centrale. Au milieu, de nombreux noms sont aussi sortis, allant de Rodri (Manchester City) à Martin Zubimendi (Real Sociedad) en passant par Alexis MacAllister (Liverpool). Aucun nom n’est vraiment sorti pour l’attaque, mais il y a fort à parier qu’un attaquant soit recruté, surtout en cas de départ d’un des joueurs offensifs vedettes de l’équipe. Le nom d’Erling Haaland n’est d’ailleurs jamais bien loin…