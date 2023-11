PSG : Manuel Ugarte souligne la progression du collectif

Fort d’une nouvelle grande prestation dans l’entrejeu parisien avec 15 ballons récupérés et 9 duels remportés sur 15 disputés, Manuel Ugarte s’est arrêté au micro de Prime Vidéo après la très belle victoire (3-0) des siens face au Montpellier HSC. L’occasion pour le milieu de terrain uruguayen de 22 ans de souligner les progrès de son équipe.

«Ça a été une grande performance de l’équipe, un très beau match avec 3 buts. On a eu beaucoup de situations et on a su marquer. On doit continuer comme ça. On a des idées, on commence à vraiment les mettre en place. C’est très important pour une équipe comme le PSG. Petit à petit on s’améliore», a ainsi lancé la recrue estivale parisienne. Pour rappel, avec ce succès, le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le match de l’OGC Nice, dimanche soir, contre le Stade Rennais.