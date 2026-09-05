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Ligue 3

Ligue 3 : le CSC lunaire lors de Bastia-Amiens

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Bastia 0-3 Amiens

C’est une scène pour le moins improbable qui s’est produite lors de cette 5e journée de Ligue 3. Opposé à Amiens, le SC Bastia à domicile a vécu une soirée compliquée, avec une lourde défaite 0-3 face aux Picards. Et au milieu de cette rencontre, Noah Zilliox s’est retrouvé au cœur d’une séquence totalement surréaliste.

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Le joueur bastiais sur un contre amiénois voit pourtant parfaitement le ballon arriver vers lui et semble avoir tout le temps de contrôler la situation dans sa surface. Mais au lieu de dégager, il place un magnifique plat du pied… directement vers son propre but. Un geste aussi propre qu’incompréhensible qui termine au fond des filets et offre un but contre son camp totalement lunaire à Amiens.

Pub. le - MAJ le
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