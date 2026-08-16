PSG : Luis Enrique snobe une question sur Barcola et Mbaye

Le PSG espérait conclure cette semaine avec un deuxième trophée pour entamer cette saison 2026/2027. Mais finalement, le club parisien a vu ses plans être contrecarrés par le RC Lens, vainqueur du Trophée des Champions (1-0), ce dimanche soir. Après la rencontre, Luis Enrique a félicité le club lensois pour sa rencontre, et s’est également montré satisfait de la performance de ses joueurs.

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Interrogé sur les cas Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, tous deux sur le départ et absents de la feuille de match, le technicien ibérique a tout simplement répondu d’un « merci, au revoir », au micro de Ligue 1+, pour esquiver la question. Pour rappel, les deux ailiers parisiens sont fortement convoités par Liverpool et n’avaient déjà pas joué contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe, mercredi dernier.