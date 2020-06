Accord trouvé entre Lautaro Martinez et le Barça, la surprenante alternative de MU en cas d'echec du dossier Sancho

La suite après cette publicité

Un salaire de 12 M€ par an

Le Barça aurait trouvé un accord avec Lautaro Martinez, selon Sport. Le quotidien parle d'un contrat sur 5 saisons, avec un salaire de 12 M€ par an. Toujours d'après le média barcelonais, l'Inter a déjà renoncé à son attaquant vedette, mais n'a pour l'instant conclu aucun accord avec le club blaugrana. Autres informations concernant le mercato du Barça, le PSG mettrait des bâtons dans les roues au club catalan sur deux dossiers. D'abord sur le transfert de Neymar, en demandant des conditions qui rendent l'opération impossible. Ensuite sur le cas Miralem Pjanic, en faisant grimper les enchères avec la Juve. Même si pour l'instant le milieu bosnien, qui a un accord avec Barcelone, résiste aux propositions parisiennes.

Une piste en Argentine pour MU

Le Real Madrid est entré dans la danse pour faire venir Jadon Sancho, une rude concurrence pour Manchester United. Mais dans les colonnes du Manchester Evening News, on apprend que les Red Devils auraient trouvé une alternative en cas d'échec de la piste Jadon Sancho. En cas d'échec sur le dossier de l'attaquant du Borussia Dortmund, MU se dirigerait sur Thiago Almada. À 19 ans, il joue au Vélez Sarsfield, dans le championnat argentin. Son profil intéresserait beaucoup Manchester, puisqu'il peut à la fois évoluer sur les deux côtés de l'attaque, mais également en pointe. Affaire à suivre...

Zizou retrouve son armada offensive

En Espagne, l'effectif du Real Madrid fait la Une de Marca. Et en particulier le front de l'attaque de la Casa Blanca, car pour la première fois depuis longtemps, elle affiche complet. En effet Zinedine Zidane dispose de 10 joueurs offensifs, un véritable arsenal. Il y a clairement embouteillage devant. Avec Gareth Bale, Vinicius, Karim Benzema, Eden Hazard, Lucas Vazquez, Mariano et Brahim Diaz, Marco Asensio, Luka Jovic et Rodrygo, Zizou va devoir faire des choix. Et d'après le journal ibérique, un trio partirait avec un avantage dans la tête de l'entraîneur. Il s'agit de Benzema, Hazard, et Asensio.