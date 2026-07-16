OL : Paulo Fonseca annonce des nouvelles très inquiétantes pour Malick Fofana

Le 26 octobre dernier face à Strasbourg, la carrière de Malick Fofana a peut-être basculé. Gravement touché à la cheville droite sur un tacle d’Ismaël Doukouré, l’ailier belge n’a jamais réellement retrouvé les terrains depuis. Revenu très timidement en fin de saison dernière avec seulement quelques apparitions en Ligue Europa (8 minutes le 19 mars) et en Ligue 1 (5 minutes le 22 mars puis une vingtaine de minutes en mai), le Belge inquiète désormais sérieusement. Alors que l’OL compte énormément sur lui, notamment après la vente d’Afonso Moreira cet été, une question revient avec insistance : quand Malick Fofana pourra-t-il enfin rejouer normalement ?

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Il y a encore un an, l’international belge était pourtant la plus grande valeur marchande de l’effectif lyonnais. Courtisé avec insistance par Manchester United et plusieurs grands clubs européens, il avait choisi de poursuivre son aventure dans le Rhône, dans l’espoir de voir sa cote grimper encore davantage. Une décision qui ressemble aujourd’hui à un tournant de sa carrière. Depuis cette blessure, Fofana peine à enchaîner et son absence prolongée commence à susciter une véritable inquiétude chez les supporters lyonnais.

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«Malick Fofana a recommencé cette saison avec des douleurs»

Ce mercredi, Paulo Fonseca avait pourtant laissé entendre que son joueur allait effectuer son retour lors du match amical face au Servette (2-1). Finalement, l’ailier belge ne figurait même pas sur la feuille de match. Une nouvelle déconvenue qui agace les supporters, qui ont le sentiment d’entendre les mêmes promesses depuis plusieurs mois. Le technicien portugais a expliqué la situation. « J’ai dit qu’il devait jouer peut-être quelques minutes aujourd’hui et j’essaye toujours de dire un maximum la vérité. Deux jours avant le match contre le Servette, Malick a eu un échange avec son chirurgien. Le secteur médical a encore des doutes en ce moment. Malick est vraiment mieux. Mais les chirurgiens, l’Anglais qui l’a vu le dernier jour en Angleterre et le Français qui l’a opéré, doivent se rencontrer et discuter de l’opportunité qu’il rejoue avec nous. J’espère que tout ça se terminera bien. Pour le moment, ils ont décidé qu’il devait continuer à travailler pour progresser. Nous devons encore attendre. »

Fonseca a ensuite livré un aveu qui n’a rien de rassurant. Interrogé sur le retard pris par son joueur dans sa préparation, l’entraîneur lyonnais a reconnu que la situation était préoccupante : « Oui, c’est vrai. Mais il doit être avec nous pour beaucoup plus de temps. La vérité, c’est que le joueur a recommencé cette saison avec des douleurs. Il est mieux. Mais les chirurgiens doivent faire un point. » Des propos qui confirment que le dossier Malick Fofana est désormais une véritable source d’inquiétude à Lyon, où personne n’est aujourd’hui capable de fixer une date pour son véritable retour à la compétition. Pour le joueur, cette blessure à la cheville pourrait chambouler complètement sa carrière alors qu’on repense évidemment aux cas Abou Diaby et Gueida Fofana qui avaient vu leur carrière basculer après une blessure qui avait considérablement fragilisé leur cheville.