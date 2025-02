PSG : Luis Enrique s’exprime sur la concurrence entre Barcola et Kvaratskhelia

A 24 heures d’un duel très attendu entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, Luis Enrique a balayé l’idée d’une concurrence entre Bradley Barcola et la nouvelle recrue du club, Khvicha Kvaratskhelia. «Avec Kvara l’objectif était d’améliorer l’équipe, chacun pousse son concurrent. Barcola est un joueur très jeune. Il a un avenir très prometteur. Avec un jeune tu ne sais jamais ce qu’il va se passer. Il faut leur laisser l’espace suffisant pour qu’il puisse grandir. Dans la partie où il a moins marqué, il était bien sur les passes décisives. Je vois chez lui une amélioration sur son travail en défense», a développé le manager parisien en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Arrivé au club comme étant la recrue phare du mercato hivernal en Ligue 1, le Géorgien s’est déjà offert deux buts et deux passes décisives en sept rencontres toutes compétitions confondues, et doit partager le front de l’attaque avec Barcola, mais aussi avec Ousmane Dembélé et Goncalo Ramos, utilisés eux aussi régulièrement par Luis Enrique. Des options offensives diverses qui seront importantes pour le PSG dans la course à la Ligue des Champions.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Dembélé ouvre le score pour le PSG face à l’OL? Pariez sur le premier buteur et gagnez jusqu’à 412€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OL- PSG sur DAZN.