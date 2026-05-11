PSG : Ousmane Dembélé répond cash aux critiques sur son trophée de meilleur joueur

Alors que Florian Thauvin était favori pour remporter le titre de joueur de l’année, c’est finalement Ousmane Dembélé qui a conservé le trophée. L’attaquant du Paris Saint-Germain, auteur de 20 matches, 10 buts et 6 passes décisives, faisait partie des cinq nommés avec Vitinha, Nuno Mendes, Mason Greenwood et Florian Thauvin et a donc raflé la mise, malgré un temps de jeu plus réduit sur la première partie de saison. Et le lauréat 2026 a justement tenu à répondre aux critiques après avoir remporté le prix.

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«Les regards ont changé parce que je suis le Ballon d’Or en titre. Et oui, j’ai eu pas mal de pépins physiques. Je n’ai pas eu énormément de temps de jeu, mais à chaque fois que j’étais sur le terrain, j’ai essayé de répondre présent. C’était le cas contre Marseille ou contre Lille où j’ai essayé d’aider l’équipe. Je ne sais pas si mon temps compte double, mais ça me fait plaisir que les joueurs aient voté pour moi», a-t-il lâché en zone mixte.