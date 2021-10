OL : Xherdan Shaqiri apprend encore avec Peter Bosz

Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Xherdan Shaqiri s'est livré sur ses premières semaines dans son nouveau club, après avoir quitté Liverpool cet été pour 6 millions d'euros. L'international suisse (96 sélections, 26 buts) est notamment content de sa relation avec l'entraîneur néerlandais Peter Bosz, lui aussi arrivé cet été sur le banc rhodanien.

« On apprend de tout entraîneur. Je suis fier d’avoir croisé plusieurs grands coachs. J’étais très heureux de venir dans ce club et ce projet car Peter Bosz est venu ici avec de l’ambition. J’avais envie de signer à Lyon pour ramener ce club où il doit être. Et j’aime la philosophie du coach, offensive, avec le ballon… C’est l’école néerlandaise, l’école Ajax et cela convient parfaitement à ma façon de jouer au football. Il est encore nouveau ici donc il a besoin de construire pour mettre en place cela, inculquer sa mentalité et sa vision du football. Des similitudes avec Klopp ? Ils n’utilisent pas les mêmes systèmes mais ils veulent avoir la balle, presser fort et récupérer très vite à la perte. Les joueurs doivent mettre beaucoup d’intensité. Il faut se préparer à cela à chaque séance pour le reproduire en match », a-t-il déclaré au quotidien local.

