Premier League : Arsenal enchaîne et condamne West Bromwich Albion

Après la grosse déception en Ligue Europa (élimination en demi-finales contre Villarreal), Arsenal n'avait plus le choix et devait tout donner pour avoir une infime chance de se qualifier pour une coupe d'Europe en fin de saison, sans avoir son destin entre ses crampons. Les Gunners ont rempli leur mission et se sont imposés (2-1) contre West Bromwich Albion ce dimanche soir, pour le compte de la 35ème journée de Premier League. Les hommes de Mikel Arteta ont fait la différence en première période en l'espace de 6 minutes grâce à des réalisations de Smith Rowe à la conclusion d'un beau mouvement collectif (29e) puis de Nicolas Pépé (35e), auteur d'un somptueux enroulé pied gauche à l'entrée de la surface des Baggies, qui ont tout de même réduit l'écart grâce à Matheu Pereira (67e) avant que Willian ne scelle définitivement le sort de cette rencontre. A noter qu'il s'agit du premier but du Brésilien avec le club du nord de Londres.

Cette défaite, qui confirme les difficultés rencontrées par Sam Allardyce lorsqu'il se déplace dans l'antre d'Arsenal (aucune victoire en carrière), officialise surtout la relégation de West Brom (19e, 26 points) en Championship. Après Sheffield United, WBA est donc la deuxième formation de cet exercice 2020-2021 à être condamné à rejoindre l'antichambre du football anglais. De son côté, Arsenal (9e, 52 points) enchaîne un deuxième succès de rang en Premier League et revient à 6 unités de la 5ème place occupée par West Ham. Les Gunners accusent aussi 4 longueurs de leur ennemi juré, Tottenham, actuel 7ème et virtuellement qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Il reste trois matchs à Alexandre Lacazette et ses partenaires pour se donner le droit de rêver à la hauteur de leurs moyens et faire oublier la déception en C3.

