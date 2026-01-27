beIN Sports réagit à sa condamnation à devoir régler les 14 M€ à LFP Media

Le tribunal des affaires économiques de Paris a tranché. Plus tôt dans la journée, il a condamné beIN Sports à régler «la somme de 14 130 000 euros au titre des soldes impayés des échéances» à LFP Media, dans le litige qui opposait les deux parties au sujet du paiement des droits de diffusion de la Ligue 1 cette saison. Pour rappel, le diffuseur souhaitait revoir ses conditions de diffusion jugées restrictives (pas de retransmission plus de huit fois par saison du même club, ni deux fois d’affilée la même équipe) après le départ de DAZN en fin de saison dernière. Pour marquer le coup, la chaîne qatarie n’avait réglé que 75% des deux premières échéances. Si ce verdict réjouit bien évidemment la Ligue, qui a rappelé «l’importance du respect des engagements contractuels», beIN Sports a à son tour réagit et dit prendre «acte de la décision rendue en première instance par le Tribunal» en réservant le droit d’étudier «sans délai l’ensemble des voies de recours possibles.»

«Cette procédure a été engagée par principe, afin de défendre la loyauté contractuelle et de protéger beIN SPORTS face à des comportements préjudiciables et contraires à l’esprit de notre partenariat de longue date avec LFP Media, assure le diffuseur dans son communiqué, déplorant la qualité des échanges avec la branche commerciale de la Ligue. Le refus persistant de LFP Media d’engager un dialogue constructif sur nos préoccupations légitimes et raisonnables – allant jusqu’à rejeter toute tentative de médiation – nous a contraints à engager cette action. Les questions soulevées sont sérieuses et méritent d’être examinées. Le fait que LFP Media se retrouve régulièrement devant les tribunaux face à ses diffuseurs actuels et passés – qui constituent pourtant la principale source de revenus des clubs – contrairement à toute autre grande ligue de football, est en soi révélateur et explique la situation financière actuelle, particulièrement préoccupante. beIN SPORTS demeure pleinement engagée auprès de ses abonnés et continuera de proposer une offre éditoriale sportive riche, diversifiée et de grande qualité.» Cette victoire judiciaire de la LFP intervient deux semaines après avoir déjà obtenu gain de cause contre Canal+ et beIN Sports dans le dossier du contrat Amazon de 2021. Enfin, avec le départ prévu de beIN Sports à la fin de cette saison, Ligue 1+ va récupérer la 9e affiche et augmentera le prix de son abonnement à 19,99 euros par mois (avec des remises pour les abonnés actuels).