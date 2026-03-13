Manchester City : Pep Guardiola ne regrette pas sa compo contestée à Madrid

Mercredi dernier, à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions, Manchester City a bu la tasse à Madrid (0-3). Une lourde défaite que certains ont imputée à Pep Guardiola. La raison ? Une composition d’équipe contestée avec un entrejeu dégarni, Antoine Semenyo replacé dans l’axe et la doublette Cherki-Foden sur le banc. Interrogé cet après-midi, l’Espagnol ne regrette pas ses choix.

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« Avons-nous gagné ou perdu contre le Real Madrid ? Dans ce cas, c’était un mauvais choix. Avons-nous gagné ou perdu contre Newcastle ? Nous avons gagné. Donc, le choix était bon. Je réfléchis toujours aux décisions, que ce soit pour la Carabao Cup ou la FA Cup, en pensant à ce qui est le mieux pour l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du déplacement à West Ham.