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UEFA Nations League

Équipe de France : Estéban Lepaul a frôlé le carton rouge

Par Maxime Barbaud
1 min.
Estéban Lepaul en équipe de France @Maxppp
Turquie 0-1 France

Estéban Lepaul a connu sa toute première sélection hier avec l’équipe de France. Entré à la 90e minute pour remplacer Ousmane Dembélé face à la Turquie (victoire 0-1 des Bleus), le néo-international n’a mis que trois minutes pour se mettre en évidence, en recevant un carton jaune pour être allé au duel avec Arda Güler.

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Son match aurait même pu s’arrêter là, car il a frôlé l’expulsion. Le Rennais a carrément sauté sur le Turc le coude en avant en direction de son visage sans jeter le moindre regard au ballon. L’image est un peu passée inaperçue avec l’imminence du coup de sifflet final, mais l’image fait maintenant le tour des réseaux sociaux. Le joueur de 26 ans a eu beaucoup de chance sur ce coup-là.

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