FC Barcelone : le nouveau buteur Raphinha marche sur les traces de Lionel Messi

Et si l’échec du dossier Julián Álvarez était finalement une solution pour le FC Barcelone ? Alors que les Blaugranas avaient tout tenté cet été pour convaincre l’Atlético de Madrid de céder l’attaquant argentin, les Colchoneros ont catégoriquement fermé la porte. Une situation d’autant plus problématique que Robert Lewandowski était arrivé au terme de son contrat et que Ferran Torres avait également quitté la Catalogne pour rejoindre Paris. Et outre l’arrivée de Gabriel Jesus, Flick a fait un choix fort : installer Raphinha à la pointe de son attaque. Un pari qui porte déjà largement ses fruits.

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Après seulement cinq journées de Liga, les chiffres du Brésilien sont impressionnants. Raphinha a déjà participé à neuf buts, avec six réalisations et trois passes décisives, et a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses apparitions en championnat. Aucun joueur du Barça n’avait affiché un tel bilan après les cinq premiers matches d’une saison de Liga depuis Lionel Messi en 2017/18. L’Argentin avait alors cumulé dix contributions, avec neuf buts et une passe décisive. Tout cela, sans compter le doublé de l’ex-Rennais contre le Feyenoord cette semaine en Ligue des Champions (5-1).

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Raphinha décisif sur tous les matches depuis le début de saison

«On dirait qu’on est à notre meilleur niveau avec ce début, mais non. Je suis content. Nous avons réalisé un excellent début, mais en seconde mi-temps, nous avons un peu baissé d’intensité. Levante a été bon, le terrain n’était pas en bon état et le premier but que nous avons encaissé est de ma faute.», a expliqué Hansi Flick, après la victoire à Levante, qui qualifiait récemment Raphinha de « l’un des meilleurs joueurs du monde ». Et comme cela s’est vu à Levante ce dimanche après-midi (4-2), où il a été très altruiste avec deux nouvelles passes décisives, Raphinha coche toutes les cases du numéro 9 moderne recherché par Flick.

Un temps annoncé comme un possible candidat au départ après une saison 2025/26 perturbée par les blessures et malgré les sollicitations venues d’Arabie saoudite, Raphinha a toujours bénéficié de la confiance de Flick. Le capitaine blaugrana est désormais bien plus qu’un ailier capable de dépanner dans l’axe, car il devient la réponse au problème de buteur du Barça. L’échec du transfert de Julián Álvarez pourrait ainsi avoir permis aux Catalans de découvrir une nouvelle version de Raphinha, au sein d’une attaque complètement folle avec déjà 21 buts en Liga. Un record depuis la saison 2011/12, et c’était le grand Barça.