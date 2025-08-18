Manchester United crie au scandale après la défaite contre Arsenal, Hansi Flick a mis un gros coup de pression au vestiaire du Barça

Ruben Amorim peste contre l’arbitrage

Le cri du cœur de Ruben Amorim contre l’arbitrage n’aura pas suffi pour éviter la défaite de Manchester United contre Arsenal. Les Red Devils se sont inclinés 1-0 à Old Trafford contre des Gunners timides, mais diablement efficaces. Une défaite au goût amer pour Manchester qui a montré de belles choses, mais comme la saison dernière, il a manqué la finition. Ruben Amorim a pesté contre l’arbitrage, réclamant une faute sur le but inscrit par les Gunners mais l’arbitre n’a pas bronché. Les belles performances de Bryan Mbeumo et Matheus Cunha ont rassuré les supporters, mais le bilan est de 0 point. Le Daily Mail ironise sur la boulette d’Altay Bayındır, le gardien turc. Ils auraient dû recruter un gardien, écrit le journal anglais. Malgré tout, le Manchester Evening News préfère retenir le positif dans cette défaite. Vu la saison horrible que vient de vivre Manchester United, une défaite 1-0 contre Arsenal, vice-champion d’Angleterre en titre, n’a rien de dramatique.

Le coup de gueule d’Hansi Flick

Malgré le succès contre Majorque et la belle performance de Lamine Yamal, Hansi Flick n’a pas été satisfait du match de ses joueurs. Le technicien allemand l’a fait savoir en conférence de presse, mais aussi dans le vestiaire, comme l’explique Sport. Il a demandé à son équipe d’être constamment à 100% et de ne pas se relâcher. C’est passé contre Majorque, mais le résultat aurait pu être différent contre un adversaire plus solide. D’ici là, le Barça devrait récupérer Robert Lewandowski. Le Polonais se rapproche d’un retour, il pourrait même être dans le groupe pour le prochain match ce week-end contre Levante.

Le Real Madrid lance sa nouvelle ère

Ce soir, le Real Madrid entre en scène. Xabi Alonso va faire ses grands débuts en Liga avec la Maison Blanche, l’ancien coach du Bayer Leverkusen sait qu’il est très attendu et que le Real va déjà devoir prendre des points pour rester au contact du Barça qui a gagné 3-0 samedi soir à Majorque. Le Real Madrid arrive avec un nouveau visage et c’est la première fois qu’Arda Güler démarre la saison en étant un protagoniste. Le milieu offensif turc a été très bon lors de la Coupe du Monde des Clubs et avec la blessure de Jude Bellingham, il part en tant que titulaire. Statut différent aussi pour Aurélien Tchouaméni qui entame sa nouvelle vie. 4ᵉ saison en Espagne pour l’international français, Tchouaméni devrait être l’un des relais de Xabi Alonso sur le terrain, il est attendu comme un leader au milieu, encore plus avec le départ de Luka Modrić.