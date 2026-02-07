MU : Bruno Fernandes franchit une nouvelle barre symbolique

Bruno Fernandes continue d’écrire sa légende à Manchester United. Auteur du but du break face à Tottenham ce samedi lors de la 25e journée de Premier League, le milieu portugais a atteint la barre symbolique des 200 contributions décisives sous le maillot des Red Devils. Avec 104 buts et 96 passes décisives, le capitaine mancunien confirme son statut de leader offensif et de métronome, capable d’influencer le jeu autant par la finition que par la création.

Cette saison encore, malgré un collectif irrégulier, il reste l’un des joueurs les plus productifs de l’effectif avec 6 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Même s’il n’évolue plus aux standards de son exercice exceptionnel 2020/21 — où il avait signé des statistiques hors norme avec 28 buts et 18 passes décisives — Fernandes demeure l’homme fort de United dans les grands rendez-vous, à l’image de Bryan Mbeumo. En franchissant la barre des 200 G/A, il s’inscrit un peu plus dans l’histoire récente du club et rappelle que son impact reste indispensable. Seul Wayne Rooney (295 matchs) a atteint 200 G/A avec Manchester United plus rapidement que Bruno Fernandes (314 matchs).