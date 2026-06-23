Coupe du Monde 2026 : l’Algérie renverse et élimine la Jordanie !

« Le match face à la Jordanie n’est pas décisif », a assuré Vladimir Petkovic à la veille d’affronter la Jordanie lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe J. Une déclaration qui a fait grincer quelques dents en Algérie où les Fennecs n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur après s’être pris les pieds dans le tapis face à l’Argentine (3-0) mercredi dernier. De son côté, la Jordanie a aussi démarré ce tournoi avec un revers face à l’Autriche (3-1). En cas de nouvelle défaite ce mardi, la sélection battue savait qu’elle serait en mauvaise posture. Pour cette rencontre, Petkovic a misé sur un 4-3-3 avec Luca Zidane dans les cages et le retour de Riyad Mahrez dans le onze de départ. En face, Jamal Sellami a opté pour un 3-4-2-1.

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Le match a commencé fort. Sur un coup franc, Nizar Al Rashdan a envoyé avec une tête qui est passée à côté des cages de Luca Zidane (2e). Amine Gouiri a répondu à la 3e avec une frappe du droit dans le petit filet. Impliqués et appliqués, les Fennecs ont mis en place un gros pressing, ce qui leur a permis de récupérer pas mal de ballons assez haut. Sous l’impulsion de Mahrez, ils ont tenté offensivement sans pour autant se montrer dangereux. En face, les Jordaniens ont répondu avec un tir puissant d’Al-Tamri, bien capté par Zidane (13e). Après quelques minutes plus calmes, les Verts sont montés en puissance. Mahrez a été stoppé dans la surface par Abulaila (20e). Puis, Chaïbi a envoyé une frappe en force, contrée par un adversaire (21e). La Jordanie a répondu avec Ali Olwan, dont la tentative a été repoussée par Zidane (22e).

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L’Algérie se relance face à la Jordanie

Après la pause fraîcheur, les Fennecs sont repartis à l’attaque. Si Gouiri a vu son tir capté par le portier jordanien (29e), Mahrez a fait frissonner le San Francisco Bay Area Stadium. Parfaitement lancé par Boudaoui, le capitaine algérien s’est bien emmené le ballon dans la surface avant de buter face à Abulaila (33e). Alors que l’Algérie dominait les débats et qu’il y a eu un potentiel pénalty qui aurait pu être sifflé après une faute sur Aït-Nouri, c’est la Jordanie qui a ouvert le score à la 36e. Après une relance manquée de Zerrouki, les Jordaniens ont malmené les Fennecs avant que Nizar Al Rashdan surprenne Luca Zidane d’une frappe enroulée de l’extérieur du pied (1-0, 36e). Les Fennecs ont tenté de réagir avant la pause. Sans succès (1-0).

Au retour des vestiaires, les Algériens sont repartis de l’avant avec Bentaleb et Maza, dont les occasions n’ont pas fait mouche (54e, 60e). Et à force d’insister, cela a fini par payer. Après un corner botté par Mahrez, Benbouali, entré à la pause, a placé une tête croisée gagnante (1-1, 69e). Soulagés, les Algériens ont continué de pousser avec Chaïbi, dont le tir à 25 mètres a été capté par Abulaila (76e). Petkovic a procédé à un changement qui a fait du bien avec l’entrée d’Anis Hadj Moussa. Cela a payé puisque ce dernier a enroulé un centre au premier poteau qui a profité à Mandi, qui a dévié le ballon pour Gouiri, qui a marqué un but de filou (1-2, 82e). La Jordanie a tenté de repartir de l’avant, sans y parvenir. Le score n’a pas bougé. L’Algérie s’est imposée 2 à 1 et se relance dans ce groupe J. Les Verts vont affronter l’Autriche lors de la dernière journée. Deux équipes qui vont se battre pour la deuxième place du groupe. De son côté, la Jordanie est éliminée.