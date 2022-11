Coupe du Monde 2022 : la France est l'adversaire à battre !

La suite après cette publicité

On peut le dire, les Français sont un peuple de nature plutôt pessimiste. Que l'on parle de sujets de société ou de sport. A l'approche de ce Mondial 2022, beaucoup de Français sont ainsi assez prudents sur les chances des Bleus de remporter ce Mondial, eux qui sont pourtant champions en titre et qui déboulent au Qatar avec un effectif assez impressionnant malgré quelques absences. Un récent sondage de Harris Interactive pour RMC Sport dévoilait que seulement 43% des Français voyaient l'écurie tricolore comme le favori de ce tournoi. Autre constat que l'on peut faire, c'est chez les fans de foot les plus férus que l'optimisme est le moins présent. Et ce, alors qu'aucune autre grande nation ne semble être vraiment supérieure aux autres. Peu de Français vont partager l'avis de David Trezeguet, qui confiait il y a quelques semaines que « c'est évident que la France est le candidat numéro 1 au titre. Elle est solide, ambitieuse et excellente sur le plan individuel ».

En revanche, il est curieux de constater qu'en dehors de nos frontières, on a une perception bien différente. A l'étranger, ils sont ainsi nombreux à désigner les Bleus comme larges favoris, ou à les inclure parmi les meilleurs. Et ce, en grande partie à cause du nombre de grands joueurs qu'a à disposition Didier Deschamps. « Je pense que la France arrivera en finale. Ils ont des joueurs importants comme Benzema et Mbappé. Une finale France-Brésil serait la finale rêvée, et battre un rival comme la France serait fantastique », a par exemple lancé la légende brésilienne Cafu mercredi soir lors d'un évènement. Il y a quelques mois, Luis Enrique déclarait que la France était « de loin la meilleure sélection sur le plan individuel ».

Les étrangers couvrent la France d'éloges

Il faut aussi dire que si en France on est conscient de certaines faiblesses et lacunes au sein de notre équipe nationale que les supporters des autres pays ne voient pas forcément, c'est aussi le cas dans le sens inverse. Les fans argentins, anglais, brésiliens, allemands ou espagnols voient dans leur équipe des problèmes que nous ne voyons pas toujours, et on a ainsi tendance à parfois voir leur équipe trop belle. « Si je dois choisir, je pense que le Brésil, la France et l'Angleterre sont au-dessus du reste », confiait récemment Lionel Messi, alors que son coéquipier au PSG, Neymar, voit aussi les Bleus parmi les meilleurs : « les favoris sont l’Argentine, l’Allemagne, l’Espagne, et la France. Je pense que ces quatre-là avec le Brésil sont tout à fait capables d’atteindre la finale ». Même s'il ne disputera pas le Mondial, Erling Haaland a fait savoir que pour lui, « les favoris sont la France, le Brésil et l'Argentine ». Le coach du Betis, Manuel Pellegrini, a aussi donné son avis : « j'ai vécu en Espagne, en Angleterre, en Argentine... Je serais content qu'un de ces pays soit champion, mais il y a une réalité footballistique qui dit que le Brésil et la France sont les équipes les plus puissantes aujourd'hui ».

La tendance est plutôt claire à l'étranger : la France est le grand favori aux côtés de la Canarinha, avec l'Argentine juste derrière. Eden Hazard a ainsi tenu des propos dans ce sens dans sa récente interview pour Marca. « Je pense qu'il y a de meilleures équipes que nous. Le Brésil, bien sûr. La France, l’Argentine », a ainsi lancé l'ancien du LOSC. Danilo, le latéral brésilien, voit son pays favori, mais indique que « la France et l'Argentine, sans aucun doute, sont deux équipes très fortes qui iront sûrement loin ». Pour Pedri, l'Argentine est le favori mais pour lui, « en dehors de l’Argentine, la France et le Brésil ont des équipes bien équilibrées et sont peut-être légèrement en avance sur les autres ». Vous l'aurez compris, chaque entraîneur ou joueur interrogé met les Bleus parmi les grands favoris pour aller au bout au Qatar !