Ligue 1 : Lovro Majer porte Rennes contre Saint-Étienne, l'OM sous pression avant l'Olympico

Le Roazhon Park n'a pas autant vibré que de la dernière sortie de leur équipe à la maison (victoire 5-0 dans le derby contre Lorient). Les supporters bretons se contenteront de dire que le Stade Rennais FC a assuré l'essentiel ce samedi soir, face à l'AS Saint-Étienne (2-0), pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1. Et ils s'en satisferont probablement tout autant, même si l'affiche et le spectacle, bien loin de la fièvre du samedi soir, n'ont pas vraiment été au rendez-vous d'un match en prime time entre deux formations animées par des enjeux bien différents dans ce sprint final.

La suite après cette publicité

Bien en place, notamment grâce à leur défense à 5 menée par Eliaquim Mangala, les Verts ont longtemps résisté et repoussé les timides assauts des Bretons en première période, là où Baptiste Santamaria (28e) et Martin Terrier (30e) ont manqué de justesse dans le dernier geste. Sur l'une de leurs rares incursions dans le camp adverse, ce sont même les visiteurs qui se sont procurés la situation la plus dangereuse. De loin, Adil Aouchiche a contraint Dogan Alemdar à se détendre pour détourner en corner (39e). Cela a au moins eu le don de réveiller un Rennes bien trop stérile. Sur un long ballon, Lovro Majer a profité d'une remise poitrine astucieuse signée Martin Terrier pour faire preuve d'une belle maîtrise technique et tromper la vigilance de l'ancien Angevin (1-0, 41e).

Majer montre la voie

Un coup de massue pour la formation de Pascal Dupraz, privé de Riyad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma ou encore Falaye Sacko, mais loin d'avoir rendu les armes. Ses hommes sont revenus sur le pré, après la pause, avec de meilleures intentions d'un point de vue offensif, tout en restant compact derrière. Rapidement, Arnaud Nordin, bien servi par Aouchiche, a d'ailleurs perdu son duel face au portier rennais (48e). L'ASSE n'a finalement pas réussi à maintenir le cap au-delà de l'heure de jeu, laissant des Rennais plus en jambes reprendre le contrôle de la partie. Les joueurs de Bruno Genesio n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour se mettre à l'abri devant leur public, qui n'aura en fin de compte que très peu tremblé, pour ne pas dire quasiment pas.

La "délivrance" est venue, une nouvelle fois, des pieds de Lovro Majer quand le Croate a profité d'une mauvaise intervention du capitaine Mangala pour s'offrir un doublé et sceller le 19ème succès des Rouge et Noir cette saison (2-0, 84e). Paul Bernardoni, pourtant irréprochable en Bretagne, avait vu Harold Moukoudi le protéger devant Terrier (70e) avant de mettre l'entrant Serhou Guirassy en échec (83e). Le Stade Rennais était bien loin de son 6ème match remporté par 5 buts d'écart cette année (meilleur total du top 5 européen), mais cela a suffi pour revenir à trois points de la deuxième place de l'OM avant l'Olympico ce dimanche (20h45). Ambiance bien différente dans le Forez, les Stéphanois, barragistes, enchaînant un troisième match sans victoire en L1.