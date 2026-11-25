La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des cinq finalistes pour le trophée du meilleur joueur africain de l’année 2026. Le Maroc et le Sénégal se partagent l’intégralité des nominations pour cette prestigieuse distinction individuelle. Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi figure parmi les prétendants au sacre, aux côtés de ses compatriotes Brahim Díaz (Real Madrid) et Ismael Saibari (Bayern Munich). Le Sénégal est quant à lui représenté par le milieu de terrain de Villarreal Pape Gueye et l’attaquant d’Al-Nassr Sadio Mané.

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Sacré lors de la précédente édition devant Mohamed Salah et Victor Osimhen, Achraf Hakimi est donc en lice pour conserver son titre. À noter toutefois l’absence d’Ismaïla Sarr parmi les cinq finalistes, malgré une saison XXL sous les couleurs de Crystal Palace, avec qui il a remporté la Ligue Conférence, dont il a également été désigné meilleur joueur. L’identité du lauréat de cette édition 2026 sera dévoilée le mercredi 2 décembre prochain, à l’occasion de la cérémonie des CAF Awards organisée à Lagos, au Nigeria.