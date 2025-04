Liverpool et Manchester City à la lutte pour un arrière droit

Si les Reds ont largement distancé les Skyblues au classement de Premier League cette saison, Liverpool et Manchester City pourraient de nouveau se livrer bataille lors du mercato estival. D’après les informations du Daily Mail, Andrei Ratiu attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont les deux poids lourds anglais. Évoluant du côté du Rayo Vallecano en Liga, l’arrière droit de 26 ans est disponible via le versement de sa clause libératoire, dont le montant s’élève à un peu plus de 25 millions d’euros.

À noter que Villarreal, son club formateur, pourrait le racheter pour 7 millions d’euros et en tirer un bénéfice sur une éventuelle revente.Liverpool, qui anticipe un possible départ de Trent Alexander-Arnold, et Manchester City, en quête d’un remplaçant pour Kyle Walker, sont donc les deux plus gros prétendants à sa venue. Mais le FC Barcelone surveillerait également la situation, alors que Chelsea s’intéresse à Jules Koundé. La concurrence s’annonce particulièrement rude pour le Roumain.