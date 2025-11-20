Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Sunderland : Régis Le Bris ouvre la porte à Matteo Guendouzi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Mattéo Guendouzi avec les Bleus @Maxppp

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs sont apparues en Angleterre évoquant un intérêt prononcé de plusieurs clubs pour Matteo Guendouzi (26 ans). Et parmi eux, Sunderland, la sensation de la saison en Angleterre avec cette quatrième place au classement de la Premier League. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach des Black Cats Régis Le Bris n’a clairement pas nié l’intérêt de son club pour l’international tricolore.

La suite après cette publicité

« Il est trop tôt pour parler du prochain mercato. On a encore des connexions avec certains joueurs, Matteo en fait partie car j’ai travaillé avec lui à Lorient, donc on est encore connecté, mais en ce moment il n’y a rien, c’est trop tôt. On a un très bon milieu de terrain, on verra », a-t-il déclaré avec le sourire, ouvrant clairement la porte à l’ancien de l’OM. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Serie A
Sunderland
Lazio
Mattéo Guendouzi
Régis Le Bris

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Sunderland Logo Sunderland AFC
Lazio Logo Lazio
Mattéo Guendouzi Mattéo Guendouzi
Régis Le Bris Régis Le Bris
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier