Sunderland : Régis Le Bris ouvre la porte à Matteo Guendouzi

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs sont apparues en Angleterre évoquant un intérêt prononcé de plusieurs clubs pour Matteo Guendouzi (26 ans). Et parmi eux, Sunderland, la sensation de la saison en Angleterre avec cette quatrième place au classement de la Premier League. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach des Black Cats Régis Le Bris n’a clairement pas nié l’intérêt de son club pour l’international tricolore.

« Il est trop tôt pour parler du prochain mercato. On a encore des connexions avec certains joueurs, Matteo en fait partie car j’ai travaillé avec lui à Lorient, donc on est encore connecté, mais en ce moment il n’y a rien, c’est trop tôt. On a un très bon milieu de terrain, on verra », a-t-il déclaré avec le sourire, ouvrant clairement la porte à l’ancien de l’OM. Le message est passé.