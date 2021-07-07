Mario Balotelli signe à Adana Demirspor
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C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Mario Balotelli (30 ans) s'est engagé pour trois ans avec Adana Demirspor, promu en Süper Lig en Turquie.
L'attaquant international italien (36 sélections, 14 réalisations), qui retrouvera là-bas un certain Younès Belhanda (31 ans) côtoyé à l'OGC Nice, était libre comme l'air depuis la fin de son bail avec Monza.
Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021
Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0
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