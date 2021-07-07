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Mario Balotelli signe à Adana Demirspor

  • Officiel Par Alexis Pereira
  • Publié le - Mis à jour à
Mario Balotelli ici en action avec Monza en Serie B
Mario Balotelli ici en action avec Monza en Serie B ©Maxppp

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Mario Balotelli (30 ans) s'est engagé pour trois ans avec Adana Demirspor, promu en Süper Lig en Turquie.

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L'attaquant international italien (36 sélections, 14 réalisations), qui retrouvera là-bas un certain Younès Belhanda (31 ans) côtoyé à l'OGC Nice, était libre comme l'air depuis la fin de son bail avec Monza.

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