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EdF : N’Golo Kanté trouve Mbappé plus fort en 2026 qu’en 2018

Par Jordan Pardon - Chemssdine Belgacem
1 min.
N'Golo Kanté @Maxppp

Aujourd’hui âgé de 35 ans, N’Golo Kanté fait partie des meubles en Equipe de France. Après un long de non-convocation, le milieu récupérateur a été rappelé pour l’Euro 2024 et est souvent appelé depuis. Bien parti pour participer à la prochaine Coupe du monde, le milieu de Fenerbahce a été convoqué pour ce dernier rassemblement. L’occasion pour lui de continuer de fréquenter un groupe France qu’il a rejoint pour la première fois en 2016.

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Ainsi, l’international français (66 sélections) a pu voir l’évolution de Kylian Mbappé depuis ses débuts. Et entre l’attaquant de 2018 et celui de 2026, Kanté a fait son choix comme il l’a expliqué au micro de Téléfoot : «Mbappé plus fort en 2026 qu’en 2018 ? Je pense que je dirais oui parce qu’il a dû répondre a pas mal d’attentes, il est connu par pas mal d’équipes, et il a toujours répondu présent, je pense qu’avec le temps sa performance n’a pas décliné.» Voilà qui est dit.

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