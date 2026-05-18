OM : Emerson clarifie son avenir

Présent en zone mixte après la victoire de l’OM contre Rennes (3-1), synonyme de 5e place et de qualification pour la prochaine Ligue Europa, Emerson Palmieri a mis les choses au clair concernant son avenir. «J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option», a tout d’abord assuré le défenseur phocéen.

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Et d’ajouter : «je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là». Le message est passé.