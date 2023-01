Ligue 1 : l’OL encore tenu en échec, Rennes se fait punir, Toulouse écrase Auxerre

La suite après cette publicité

La Ligue 1 était de retour ce mercredi pour la 18e journée. Cinq matches avaient lieu à 19h avec notamment l’Olympique Lyonnais qui se déplaçait à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes. L’occasion pour Laurent Blanc d’aligner pour la première fois la recrue Dejan Lovren dans le cœur de la défense. Si le Croate a été très bon dans cette rencontre, il n’a pas empêché son équipe de livrer une prestation encore une fois décevante. Ce sont même les Nantais qui se sont montrés le plus dangereux. Mais le manque de précision dans le dernier geste des attaquants canaris a permis à l’OL de s’en sortir.

Malgré un visage plus intéressant en seconde période, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas su faire la différence. Avec cette nouvelle contre performance, l’OL fait du surplace et reste à la 8e place au classement. De son côté, le FC Nantes pointe à la 14e place. Dans les autres rencontres, Brest et Lille se sont quittés sur un triste 0-0. Malgré la nette domination des Dogues, le score n’a pas bougé. Les Lillois manquent l’occasion de revenir au pied du podium alors que les Brestois restent toujours à une inquiétante 17e place.

Auxerre sombre encore, Rennes a eu chaud

Dans le bas de tableau, ce sont les deux promus Auxerre et Toulouse qui s’affrontaient dans un match déjà déterminant pour la suite de la saison. Le Téfécé n’a fait qu’une bouchée d’une équipe auxerroise trop limitée. La différence s’est fait en première avec trois buts de Chaibi (4e), Rouault (33e) et van den Boomen (41e) avant qu’Aboukhlal n’y aille aussi de son but (4-0, 75e) tout comme Dallinga (90e). Avec cette lourde défaite, les hommes de Christophe Pélissier stagnent dans la zone rouge. Dans cette rencontre, Benoît Costil a d’ailleurs encaissé son 102e but depuis la saison dernière (avec Bordeaux puis Auxerre). Les Auxerrois restent encore en vie avec la défaite d’Ajaccio face à Reims (Munetsi, 3e).

Enfin, dans la dernière rencontre, le Stade Rennais a été malmené par Clermont et a fini par craquer dans le temps additionnel. Menés au score après l’ouverture du score de Kyei (31e), les hommes de Bruno Genesio ont fini par égaliser grâce à Kalimuendo. Mais réduit à 10 dans la foulée puis à 9 en fin de rencontre, Rennes voulait se contenter d’un nul pour rester 4e à un point de l’OM qui a donc un match en moins. Mais en infériorité numérique pendant trop longtemps, les Rennais n’ont pas réussi à tenir et les Clermontois ont arraché la victoire grâce à Gastien fils dans les dernières secondes (90e+7). Avec ce succès, les hommes de Pascal Gastien se positionnent à la 9e place après cette journée et retrouvent le goût de la victoire.

Les résultats de 19h