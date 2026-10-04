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UEFA Nations League

Italie : Moise Kean quitte le rassemblement

Par Sasha Nahon
1 min.
Kean (Italie) @Maxppp
Italie Turquie

Moise Kean ne participera pas à la prochaine rencontre de l’Italie face à la Turquie. Selon Sky Sport, l’attaquant italien, qui ne s’est pas entraîné avec le reste du groupe à Casteldebole, ne s’est toujours pas remis d’un coup reçu ces derniers jours. D’abord annoncé incertain pour la rencontre prévue à Bologne, le joueur de Como a finalement été libéré par la Fédération italienne et quitte donc prématurément le rassemblement.

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Roberto Mancini devra ainsi revoir ses plans offensifs pour affronter la Turquie. Le sélectionneur italien pourrait notamment décider de laisser Pio Esposito au repos et donner sa chance à Gianluca Scamacca à la pointe de l’attaque. Daniel Maldini et Nicolò Cambiaghi font également partie des solutions susceptibles d’être utilisées autour de lui.

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