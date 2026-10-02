L’OM annonce la prolongation d’une pépite algérienne

Alors que la trêve internationale bat son plein, l’Olympique de Marseille, en grande difficulté depuis le début de la saison, a annoncé ce vendredi la prolongation de son jeune milieu de terrain, Yanis Sellami. Le crack de 19 ans est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2029.

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Félicitations, 𝗬𝗮𝗻𝗶𝘀 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗮𝗺𝗶 ! 🔵⚪️



Notre milieu de terrain 🇩🇿, issu du Centre de Formation, prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 ✍️ pic.twitter.com/hzqJA17pkM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2026

«Notre milieu de terrain algérien, issu du Centre de Formation, prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029», précise la formation marseillaise sur ses réseaux sociaux.