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L’OM annonce la prolongation d’une pépite algérienne

Par Josué Cassé
1 min.
Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille @Maxppp

Alors que la trêve internationale bat son plein, l’Olympique de Marseille, en grande difficulté depuis le début de la saison, a annoncé ce vendredi la prolongation de son jeune milieu de terrain, Yanis Sellami. Le crack de 19 ans est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2029.

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«Notre milieu de terrain algérien, issu du Centre de Formation, prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029», précise la formation marseillaise sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
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