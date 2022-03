Chelsea : la presse anglaise juge le départ de Roman Abramovich

La suite après cette publicité

C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur Chelsea hier soir, avec le communiqué de Roman Abramovich. Le milliardaire russe a officialisé la rumeur et annoncé qu'il vendait Chelsea. Conséquence de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de son accointance avec Vladimir Poutine. Pour tenter de redorer son blason et ne pas quitter l'Angleterre sous les sifflets, il a annoncé éponger la dette du club londonien, estimée à hauteur d'1,8 milliard d'euros et distribuer les bénéfices de la vente aux victimes de la guerre.

Et en ces temps troublés par la guerre, les éditorialistes anglais naviguent entre l'hommage à celui qui a refait de Chelsea une place forte du football anglais et européen à coup de millions d'euros et la défiance quant à sa stature d'oligarque russe. Le premier doute concerne la véritable raison de la vente. Agit-il de la sorte parce qu'il craint le gel de ses avoirs par le gouvernement britannique ? Plusieurs le pensent, à l'instar du Sun, qui rappelle que son cas a fait débat au Parlement, certains députés réclamant des sanctions fortes à son égard. Vu la situation, et « selon toute logique, il devait partir », écrit le Daily Telegraph.

Le grand perturbateur du football anglais

Presque obligé de vendre contre son gré, ce que son communiqué laisse bien entendre, Roman Abramovich a quoiqu'il arrive laissé une profonde trace dans le football anglais en 19 ans de présence. « Oui, Abramovich mérite sa place dans le folklore du football anglais en tant que grand perturbateur, délogeant le duopole obsolète que Manchester United et Arsenal avaient créé. Mais il y a toujours eu un contexte moral plus large à sa place à cette table, compte tenu des origines de sa fortune colossale. Cela dépendait simplement de votre volonté de le voir », note encore Oliver Brown, rédacteur en chef du Daily Telegraph.

Les supporters de Chelsea, eux, n'ont pas fait la fine bouche en l'accueillant en 2003 et en voyant dès le premier mercato tout ce qu'il pouvait amener à leur équipe. Crespo, Makelele, Mutu, Veron, Duff, Joe Cole pour ne citer qu'eux, puis Drogba, Robben, Cech, Ricardo Carvalho l'année suivante. Chelsea est alors devenu un ogre du football anglais. Avec ses coups de force sur le mercato et ses coups de folie sur son banc de touche, avec 13 entraîneurs consommés.

Un départ par la petite porte

« Abramovich a démystifié la théorie selon laquelle le succès nécessitait une gestion stable – allant de mouvements brillants, comme le recrutement de José Mourinho (quand il était bon), à l'inexplicable, comme Avram Grant, et autodestructeur, comme le limogeage de Carlo Ancelotti », écrit The Times à ce sujet. Malgré cette instabilité parfois déconcertante, l'ère Abramovitch a accouché de 21 trophées, dont 5 Premier League, 2 Ligues des Champions et 2 Ligues Europa.

L'avenir de Chelsea, mis en vente au prix de 3,6 milliards d'euros pour un prix d'achat initial de 190 M€, semble en tout cas assuré malgré ce revirement total de situation. Abramovich, lui, quitte la scène par la petite porte. « Le courant d'opinion s'est retourné contre Abramovich et tout ce qu'il représente. Il était devenu le propriétaire absent inaccessible : responsable devant personne, avec une séquence ininterrompue de 19 ans sans donner une seule interview sur ses motivations ou ses intentions », peut-on encore lire dans le Daily Telegraph. Les fans de Chelsea se retourneront sur ces 19 dernières années avec une certaine nostalgie et les joueurs qui ont symbolisé cette époque feront sûrement fi du contexte géopolitique, à l'image de John Terry, qui a publié sur ses réseaux sociaux : « Merci Roman, meilleur propriétaire au monde ».