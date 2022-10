Inter Milan : les joueurs font tout pour garder Milan Skriniar

Milan Skriniar est un homme courtisé. Et il le sait. Le défenseur slovaque de 27 ans a failli rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier, mais son club actuel, l'Inter Milan, est resté inflexible devant les offres parisiennes. Le club intériste voulait encore s'appuyer sur son roc défensif cette saison, espérant pouvoir le convaincre de prolonger son contrat, qui s'achève en juin prochain.

La suite après cette publicité

Justement, c'est dans cette phase de séduction que l'on se trouve aujourd'hui. Un rendez-vous est prévu entre les représentants du joueur et les dirigeants intéristes pour parler salaire. L'Inter est prêt à lui offrir un salaire similaire à celui touché par Lukaku, aux alentours de 6,5-7 M€ par saison, le maximum autorisé par le patron, Steven Zhang.

Skriniar attentif au discours de ses coéquipiers

On reste loin de la proposition du PSG qui atteignait les 9 M€ par saison, mais l'Inter compte aussi sur l'attachement du joueur au club et à la ville. Skriniar a entamé sa sixième saison et se sent bien à Milan, comme il l'a récemment rappelé. Et ses coéquipiers ne manquent pas de le taquiner sur le sujet. Comme l'explique La Gazzetta dello Sport, ils sont nombreux dans l'effectif à faire le forcing auprès de Skriniar pour lui dire de rester et de prolonger.

Des marques d'affection qui touchent le joueur, ami avec plusieurs membres importants de l'effectif. Surtout, la victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions a généré un regain d'optimisme dans les rangs intéristes, alors que la saison a été mal engagée en Serie A. Et si l'Inter était capable de redresser la barre et d'aller chercher un titre en fin de saison ? Voilà aussi les arguments sportifs répétés en boucle à l'oreille de Skriniar...