PSG : un nouveau forfait face à Lens !

A la veille de la rencontre face à Lens en Ligue 1, le PSG fait face à une infirmerie chargée comme l’annonce le PSG ce mardi dans un communiqué. Après un choc à la cheville gauche contre Brest, Kang-In Lee est contraint de rester en salle pour les prochains jours. Il rejoint une liste d’absents déjà marquée par les soins qui sont poursuivis pour Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery.

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De leurs côtés, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et le jeune Quentin Ndjantou ont repris le chemin du terrain. Bien que leur programme reste individuel pour l’instant, leur progression sera suivie de près d’ici mercredi. Le staff médical du club reste mobilisé pour optimiser le retour de ces éléments clés avant ce match pour le titre face au RC Lens.