Coupe du Monde 2026 : au bout de l’ennui, la Suisse élimine la Colombie aux tirs au but défiera l’Argentine

Le coup d’envoi du dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde 2026 était donné à 22h entre la Suisse et la Colombie. Qui allait rejoindre l’Argentine en quarts de finale après l’incroyable exploit de l’Albiceleste face à l’Égypte (3-2) ? La Nati et les Cafeteros s’affrontaient pour tenter d’égaler leur meilleure performance en Coupe du Monde, à savoir jouer un quart de finale. Les Suisses en avaient déjà joué trois, tandis que les coéquipiers de Luis Diaz n’y sont allés qu’à une seule reprise en 2014. Les deux équipes alignaient leur formation presque type, les Helvètes devant se passer de leur pépite Johan Manzambi, blessé au genou.

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Très vite, tous ceux qui ont assisté à la fin de match complètement folle entre Argentins et Égyptiens ont compris que la Suisse et la Colombie n’allaient pas nous proposer un duel d’une telle intensité. Les deux équipes étaient-elles freinées par l’enjeu d’une qualification historique ? Peut-être. Toujours est-il que les 45 premières minutes ont été le théâtre de deux blocs qui se sont affrontés avec prudence. Il a d’ailleurs fallu attendre la vingtième minute pour voir la première vraie action dangereuse du match avec cette frappe enroulée de Puertas joliment repoussée par Kobel (20e). Il y eut ensuite une tentative cadrée, mais trop molle de Rieder face à Vargas, parfaitement captée par le Colombien (30e). Et c’est tout pour cette première période.

Un spectacle soporifique

Après ces 45 minutes très fermées, Murat Yakin procédait à un changement en faisant entrer Sow à la place de Jashari en attaque. Un coup de coaching plutôt payant puisque les Helvètes ont démarré la deuxième période pied au plancher et Sow s’est immédiatement procuré une action de but. Malheureusement pour lui, il a glissé sur le centre de Ndoye et n’a pas pu cadrer sa frappe (48e). Quatre minutes plus tard, Rieder sollicitait à nouveau Vargas sur coup franc (52e). Le début de cette deuxième période nous offrait un bien meilleur spectacle et les Cafeteros répondaient aux Suisses par l’intermédiaire de Luis Diaz, mais la tentative du joueur du Bayern Munich était sans grand danger pour Kobel (60e). En revanche, Nestor Lorenzo, le sélectionneur colombien, se demande sûrement encore comment Luis Suarez a fait pour dévisser complet alors qu’il était sel face au portier suisse et qu’il n’avait plus qu’à conclure (63e).

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S’en sont suivies plusieurs minutes où les seuls faits de match étaient la vague de remplacements opérée par les deux sélectionneurs. Au bout du temps réglementaire, Davinson Sanchez a quand même eu chaud, car son intervention sur Rieder dans sa surface était plus que limite. Sans surprise, il a donc fallu passer par la case prolongations pour connaître l’identité de l’adversaire des Argentins. La Colombie a bien cru prendre l’avantage, mais la barre transversale a repoussé une tête de Lucumi (99e) et Kobel s’est interposé face à une lourde frappe de Jaminton Campaz (101e). Les Cafeteros dominaient cette première période des prolongations, mais la Suisse a également eu une occasion de marquer avec la tentative d’Amdouni stoppée par Vargas (104e). Les deux équipes manquaient cruellement d’efficacité et Granit Xhaka a donné des sueurs froides aux siens. Après avoir envoyé un tir en tribunes (114e), le numéro 10 suisse a commis une grossière erreur en défense, laissant Campaz se présenter face à Kobel. Heureusement pour le milieu de Sunderland, Campaz n’a pas cadré (115e). Avec ces deux formations incapables de faire la différence, c’est donc la séance des tirs au but qui les a départagées. A ce petit jeu, c’est la Suisse qui en est sortie vainqueur (0-0, 4 tab 3). Elle affrontera l’Argentine en quarts le dimanche 12 juillet à 3h du matin (heure française).

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