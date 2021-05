Le LOSC et l'OL se livrent bataille pour Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Un phare dans la nuit. Randal Kolo Muani (22 ans), pour sa première saison pleine au plus haut niveau, a porté le FC Nantes. Ses 9 buts et ses 4 passes décisives en Ligue 1 ont permis aux Canaris de mieux finir la saison et d'accrocher une place de barragiste pour espérer se maintenir parmi l'élite. Les prestations du jeune attaquant, qui aurait disputé l'Euro Espoirs s'il n'avait pas eu à se battre pour sauver son club, ont éveillé l'intérêt de nombreuses formations.

À l'étranger, Fribourg, Watford, Southampton et surtout Francfort notamment sont à l'affût, comme nous vous l'expliquions récemment. Mais en France aussi, son nom circule. Les Girondins de Bordeaux, via leur directeur sportif Alain Roche, sont sur le coup, mais manquent cruellement de moyens et de lisibilité. L'Équipe assure aussi ce jeudi que l'Olympique Lyonnais est très intéressé par son profil.

Kolo Muani veut rester en France

Les premières discussions avec l'entourage du Bleuet (7 sélections, 1 but) ont démarré en début de semaine selon le quotidien sportif. Les Gones sont tellement attirés par le joueur qu'ils seraient même prêts à attendre janvier prochain en cas de refus de négocier de la part du FCN, pour l'accueillir libre à l'été 2022.

L'Équipe assure que le LOSC est également sur le coup. Les champions de France peuvent lui offrir une progression nette avec l'assurance de participer à la prochaine Ligue des Champions. Mais les Dogues doivent vendre pour dégager des fonds avant de se renforcer. Donnée importante, Randal Kolo Muani privilégie une nouvelle étape en France pour sa progression. La bataille est lancée.