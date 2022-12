Coupe du Monde 2022 : un avenir radieux pour le Maroc ?

La suite après cette publicité

La fin d'un rêve et d'une très belle épopée. Ce mercredi soir, le Maroc est tombé pour la première fois de cette Coupe du Monde. Face à l'équipe de France, les Lions de l'Atlas ont montré un beau visage, comme depuis le début du Mondial, mais ont buté sur l'efficacité et la discipline des hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus avait tout prévu. L'aventure s'arrête donc ici pour le Maroc qui peut évidemment avoir des regrets. Mais comme l'a bien expliqué le sélectionneur Walid Regragui, il faut surtout mettre en avant le beau parcours de son équipe dans ce Mondial. Une équipe qui aura marqué les esprits. «On a donné le maximum, c'est le principal. On est allé au bout du bout du bout. On a donné le maximum. (...) On a fait des erreurs dans ce match, mais ça n’enlève pas tout ce qu’on fait avant. (...) Le plus important était de montrer un bon visage, des beaux supporters. Il va falloir travailler pour atteindre le haut niveau et gagner la Coupe du Monde, mais on n’est pas loin », confiait justement en après match Regragui.

Une équipe encore très jeune

Le Maroc va en effet pouvoir tirer profit de l'expérience acquise dans cette Coupe du Monde d'abord parce que l'effectif marocain est composé de très jeunes joueurs qui ont encore plusieurs années devant eux. Depuis les quarts de finale, le Maroc était l'équipe avec la moyenne d'âge la plus basse (26,2). Dans le onze titulaire, seul Romain Saiss et Yassine Bounou dépassaient ainsi les 30 ans. Pour le reste, on retrouvait des joueurs assez jeunes et qui ont performé : Sofyan Amrabat (26 ans), Hakimi (24 ans), Ounahi (22 ans), Aguerd (26 ans), En Nesyri (25 ans), Mazraoui (25 ans). Sur le banc, le Maroc a également des joueurs à fort potentiel qui ont acquis de l'expérience et qui apporteront très probablement à l'avenir comme Aboukhlal (22 ans), Sabiri (26 ans), Abde Ez (20 ans), Chair (25 ans) ou Bilal El Khannous (18 ans). De quoi être plutôt très rassurant pour l'avenir.

Récemment, l'ancien DTN du Maroc Nasser Larguet expliquait d'ailleurs pour Foot Mercato que les exploits des Lions de l'Atlas pourraient durer quelque temps encore avec cette belle génération. «Walid Regragui a récupéré une équipe nationale très solide, déjà prête pour des compétitions internationales. Environ 70% de l'équipe a déjà joué 3 CAN et 2 Coupes du Monde maintenant. Hakimi, En Nesyri, Ziyech, Amrabat, ils ont commencé tôt avec l'équipe. C'est une équipe construite avec Lekjaa et Renard. Ils ont l'habitude de jouer avec le Maroc et la plupart ont aussi joué en sélection jeune. Walid Regragui a une belle génération entre ses mains et qui a encore 6 à 8 ans devant elle». Walid Regragui va désormais avoir du temps pour construire son équipe. Arrivé il y a seulement trois mois, le sélectionneur du Maroc avait dû travailler dans l'urgence et outre la Coupe du Monde, il avait surtout en tête de briller lors de la prochaine CAN, véritable objectif du Maroc depuis 3 éditions maintenant.

Une équipe attractive pour les binationaux

Avec cet effectif, et l'épopée de ce Mondial 2022, Walid Regragui a tissé des fondations très solides avec des joueurs cadres. Il va désormais pouvoir travailler plus calmement et plus en profondeur, notamment sur son style de jeu. Car le Maroc n'affrontera que des équipes africaines pendant plusieurs années et qui joueront dans un autre registre. Si durant ce Mondial, les Lions de l'Atlas avaient le statut de petit poucet, il sera pendant quelques années l'ogre à abattre pour les nations africaines. Walid Regragui devra donc relever le défi d'assumer ce statut de favori dans les prochaines compétitions et prochain match. Un défi assez grand quand on connaît les difficultés du Maroc à performer sur le continent africain. Mais les résultats récents sont positifs et sont forcément encourageants surtout pour la fédération marocaine qui a énormément investi dans le football avec notamment la grande Académie Mohammed VI qui a fourni Ounahi, Aguerd ou En Nesyri pour ne citer qu'eux.

En plus d'avoir désormais un vivier très intéressant au pays, le Maroc va aussi pouvoir se reposer sur ses binationaux. De nombreux jeunes joueurs en France, Belgique, Espagne, Italie ou encore Pays-Bas peuvent représenter les Lions de l'Atlas. Et le parcours historique du Maroc dans ce Mondial peut très certainement renforcer la position du Maroc dans ce registre-là. Avec des installations très professionnelles, le Maroc a de sérieux arguments pour convaincre un joueur de défendre les couleurs rouge et vert. Si certains gros talents comme Chadi Riad (FC Barcelone) ou encore Ismael Saibari (PSV Eindhoven), ont déjà choisi de représenter le Maroc, cela pourrait donner des idées à des joueurs comme Amine Adli (qui avait déjà décliné une convocation sous Vahid Halilhodzic), Mohamed Ali-Cho (Sociedad) ou encore Sofiane Diop (Nice) qui a la possibilité de choisir la France, le Sénégal ou le Maroc. Car depuis plusieurs années, la FRMF a décidé d'être assez souple avec les binationaux estimant qu'un joueur pouvant apporter sportivement à court, moyen, ou long terme est toujours le bienvenu même après plusieurs refus.

Du temps pour préparer la suite

Après ce parcours historique pour le pays et l'Afrique, le Maroc peut donc être serein pour l'avenir à court, moyen terme. «Je suis venu pour conduire l’équipe du Maroc au Mondial. Mais je prépare surtout la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. C’est mon ultime objectif. On fera partie des favoris. (…) Je vise le titre», expliquait récemment Walid Regragui qui a introduit une clause dans son contrat permettant à la FRMF de se séparer de lui si le Maroc n'atteint pas au moins les demi-finales de la prochaine Coupe d'Afrique. La prochaine CAN étant dans pile un an (janvier 2024), des joueurs comme Romain Saiss (32 ans), Ziyech (29 ans), Boufal (29 ans) seront aussi encore présents pour peut-être leur dernière en compétition avec le Maroc. Le groupe ne risque donc pas d'être amoindri qualitativement (sauf blessure). Au contraire même avec l'émergence de certains talents qui renforceront ce groupe pour le futur. Enfin, avec ce parcours, Walid Regragui se laisse du temps car il va pouvoir aborder très sereinement les prochaines échéances : d'abord parce qu'il a conquis le cœur de la presse marocaine qui ne devrait pas le perturber, ensuite parce que sa crédibilité auprès du groupe et de la FRMF est très élevée. Et avec un Maroc déjà quasiment qualifié pour la prochaine CAN, l'ancien coach du Wydad est dans un fauteuil pour travailler. Après les pleurs d'hier, les Marocains peuvent probablement sourire de ce qui attend le Maroc demain.